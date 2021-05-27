«إنفينيتي» تكشف النقاب عن طراز كروس أوفر «QX60» الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إنفينيتي»، عن كشفها لطراز كروس أوفر «QX60» الجديد كلياً للعام 2022، وذلك خلال حفل عالمي يقام بتاريخ 23 يونيو. ويضم الطراز الجديد كلياً الذي لاقى إقبالاً كبيراً في طرازاته السابقة، مقصورة فاخرة مصنوعة من الجلد الطبيعي، وأحدث التقنيات الرقمية، وأنظمة إضاءة للمقصورة متطورة واستثنائية، حيث من المتوقع أن يتوفر هذا الطراز في سوق أمريكا الشمالية خلال موسم خريف 2021، ثم يليها باقي الأسواق الرئيسية للشركة حول العالم.

ويواصل طراز كروس أوفر ذو ثلاثة صفوف مقاعد تميزه من خلال تصميمه العصري والانسيابي، والمقصورة الداخلية الفاخرة والمريحة، فضلاً عن التقنيات وأنظمة السلامة المتطورة، وسيتم الكشف عن تفاصيل السيارة خلال الحفل.

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