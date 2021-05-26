طراز «فورد برونكو» يحصد جائزة ذهبية للتصميم لعام 2021

المصدر: دبي - البيان

حظي فورد برونكو 2021 الجديد كلياً بالطرازين ثنائي ورباعي الأبواب بإشادة واسعة على مستوى العالم بفضل تصميمه المبتكر، مؤكداً بذلك على مكانته المتميزة واستعداده الكامل لخوض المغامرات الخارجية بأبهى صورة.

ومن بين قرابة 10 آلاف تصميم مشارك، قام «منتدى التصميم العالمي iF» الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له باختيار سيارة فورد برونكو ضمن قائمة أفضل 75 ابتكاراً تصميمياً مميزاً في العالم من مختلف التخصصات والقطاعات، وذلك تقديراً لارتقائه بعلامة فورد واستقطابه للكثير من العملاء الجدد.

ومنحت المجموعة المتخصصة بالتصميم التي تكرم المنتجات صاحبة التصاميم المتميزة سنوياً منذ عام 1953، فورد برونكو الجديد كلياً «جائزة iF الذهبية للتصميم» المرموقة لعام 2021 عن «التصميم الفريد الذي يجمع بين الجوانب العملية والقيم العاطفية ويقدم لمسات التشويق والإثارة التي لطالما اقترنت باسم برونكو».

وقال بول ريث، كبير مصممي برونكو: «نفخر بنجاحنا في الجمع بين التصاميم الراقية والقوة الفائقة وبتلقي هذا المستوى الرفيع من الإشادة.

فقد تمحور تركيزنا حول تشجيع عملائنا على الانطلاق في المغامرات المشوقة واستكشاف البيئات الطبيعية، ومن هنا استلهمنا تصميمنا المتميز لسيارة برونكو. ويسعدنا اليوم أن تحظى ابتكارات فريق عملنا بإعجاب العملاء أيضاً».

ويرى ريث وفريق تصميم برونكو أن الجائزة تأتي تتويجاً لجهودهم في سبيل ابتكار نموذج عصري من سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات، والحفاظ في الوقت نفسه على بساطة التصميم التي اشتهر بها الجيل الأول من طرازات برونكو بين عامي 1966 و1977.

وأشادت لجنة تحكيم «جوائز iF للتصميم» بالعناصر البصرية التي ميزت تصميم برونكو مثل الشبكة الأمامية من قطعة واحدة، والمصابيح الأمامية الدائرية التي يقسمها خط أفقي يحمل اسم برونكو إلى نصفين، وخطوط التصميم التي تساعد السائق على تحديد مسار السيارة على الواجهة الأمامية والأسلوب المتبع لتصميم سطوح السيارة دون تكلف وتفاصيل زائدة.

واختتم ريث: «قد يبدو تصميم المنتجات مهمة يسيرة نسبياً، لكن هذا لا ينطبق على المركبات. وفي حالة برونكو، قيّمت لجنة التحكيم عدداً من الجوانب المختلفة مثل التصميم الذكي للأبواب القابلة للإزالة والتخزين بسهولة في الجهة الخلفية، وصولاً إلى الفكرة الأكبر المتمثلة بإحياء أيقونة مميزة في عالم السيارات.»

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