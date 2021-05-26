10.8 % نمو إيرادات «فيراري» في الربع الأوّل

المصدر: دبي - البيان

سجلت «فيراري» نتائج لافتة في الربع الأوّل 2021 مع تحقيق أرقام قياسية في عدد الطلبات.

وقال جون إلكان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة: تبشّر هذه الانطلاقة القوية بالخير للفترة المتبقية من عام 2021 وهي تعكس المرونة التي يتّسم بها نموذج أعمالنا والجهود الاستثنائية التي يبذلها السيدات والسادة العاملون لدى فيراري.

وبالنظر إلى المستقبل، نتوقّع أن الخطوات الحذرة التي اتّخذناها عام 2021 ونواصل باتّخاذها للتأقلم مع النفقات استجابة لحالة الطوارئ التي فرضتها جائحة "كوفيد 19"، أن تؤجّل تحقيق أهدافنا المحدّدة لنهاية عام 2022.

ومع ذلك، نحن نؤمن بأنّ سجل الطلبات اللافت والطرازات الجديدة الرائعة التي نعتزم إطلاقها في السنوات المقبلة توفر قاعدة قوية نبني عليها مستقبلنا الطموح.

وبلغ إجمالي السيارات المشحونة 2771 وحدة في الربع الأوّل مع زيادة بلغت 33 سيارة أي ما يمثّل 1.2% مقارنة بالنتائج الجيّدة التي تمّ تحقيقها في الربع السابق من السنة على الرّغم من تأثيرات وباء كوفيد-19 على الأعمال.

وارتفعت مبيعات الطرازات المجهّزة بمحرّكات V8 (8 أسطوانات) بنسبة 8.1% بينما انخفضت مبيعات السيارات المجهّزة بمحرّكات V12 (12 أسطوانة) بنسبة 19.6%. أمّا السيارات التي تمّ تسليمها خلال الربع الأوّل فكانت بمعظمها من عائلة سيارات «إف 8» و«812 جي تي إس».

ولا يزال طرازا إس إف 90 سترادالي وفيراري روما يحققان تقدّماً لافتاً بينما تمّ التوقّف تدريجياً عن إنتاج عائلة طرازات «488 بيستا» وفيراري بورتوفينو. واستمر تسليم فيراري مونزا SP1 وSP2 بما يتماشى مع تخطيط الإنتاج.

وبلغ صافي الإيرادات للربع الأول 2021 قيمة 1,011 مليار يورو، بزيادة قدرها 10.8%. وبلغت الزيادة في الإيرادات الناتجة عن السيارات وقطع الغيار 855 مليون يورو (بزيادة نسبتها 8.5% أو 11.0%) ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التنويع الكبير في المنتجات.

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