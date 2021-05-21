«نيسان باترول 2021» أحدث تقنيات التنقل

المصدر: (دبي - أحمد صديق)

نجح الطراز الجديد من «نيسان باترول 2021» في تثبيت أقدامها منذ اليوم الأول لإطلاقها في دولة الإمارات حيث تعتبر السيارة المفضلة للكثيرين، مواطنين ومقيمين، بفضل تلبيتها كافة الأغراض، إضافة لكونها من أكثر السيارات فخامة في فئتها، مع توفر أحدث تقنيات التنقل بها.

وتأتي السيارة بمحركين مختلفي القوة لكنهما يوفران عزماً قوياً خاصة في الطرقات الوعرة.

تُعد سيارة «نيسان باترول» من أهم السيارات التي تلقى إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويأتي إطلاق الطراز الجديد تزامناً مع الطلب المتزايد الذي يشهده سوق السيارات في الدولة على سيارات الدفع الرباعي المبتكرة وذات تكنولوجيا متقدّمة.

وتعتبر «نيسان باترول» من أكثر السيارات التي تكسب شعبية كبيرة لدى المواطنين والمقيمين داخل الإمارات، وخاصة عشاق المغامرات على الطرقات الوعرة. وجاءت تجربة قيادتها ممتعة، حيث أبزت القوة الكبيرة لمحركيها الأول ذي الست أسطوانات، والثاني ذي الثماني أسطوانات، مع ميزة الدفع الرباعي التي تعطي قدرة على القيادة في مختلف البيئات لتلبي احتياجات عشاق المغامرات في الإمارات.

يتسم طراز «باترول» الجديد بتصميمه اللافت ومزايا الترف المعزّزة وكذلك بأحدث تقنيات «نيسان» للتنقل الذكي. ويحافظ «نيسان باترول» الجديد على قدراته الاستثنائية في الانتقال إلى أيّ مكان على الطرقات الوعرة والمعبّدة وعلى قوّته الرائدة في فئة السيارات هذه.

ويتميز طراز «باترول» الجديد بوجود شبك «V-motion» الأمامي الذي أصبح يتخذ تصميماً جديداً خاصاً بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتساهم مصابيح LED الأمامية الجديدة السهمية الشكل والشبك المعاد تصميمه في إبراز واجهة «باترول» الأمامية وزواياها الجذابة.

كذلك، تتخذ المصابيح الخلفية شكلاً سهمياً وتندمج بكل سلاسة بلوحة الكروم الكبيرة ومؤشرات الانعطاف الجانبية الخلفية المتسلسلة التي أضيفت للمرة الأولى إلى سيارة «نيسان».

وتشمل المقصورة الداخلية الوحدة المركزية الجديدة شاشتي عرض تتضمنان Apple CarPlay وAndroid Auto ويساهم هذا الأمر في بقاء العملاء متصلين دوماً بالإنترنت وقادرين على الاستفادة بالكامل من هواتفهم المتحركة.

وتوفر المقاعد الجلدية المبطّنة الجديدة والمزوّدة بحشوة إضافية طابعاً مترفاً وكذلك المقود الجديد المطرّز يدوياً. ويتوفّر نظام التحكم بالحرارة ودعم المنطقة القطنية في المقاعد الأمامية اختيارياً. ونظام التبريد وتوزيع الهواء المعزّز فيساهم في تبريد المقصورة الداخلية بسرعة أكبر ولا سيما في المناطق الحارة.

وهناك مجموعة واسعة من تقنيات السلامة والأمان المتطورة، إضافة إلى تقنيات «نيسان» للتنقل الذكي. أيضاً هناك نظام الفرملة الطارئة المزوّد باستشعار المشاة ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي.

وزوّد طراز «باترول» الرباعي الدفع أيضاً بأقوى محركين في هذه الفئة أحدهما من 6 أسطوانات سعته 4 لترات ويولّد 275 حصاناً وعزم دوران بمعدل 394 نيوتن متر والآخر من 8 أسطوانات سعته 5.6 لترات ويولّد 400 حصان وعزم دوران بمعدل 560 نيوتن متر.

ويتيح نظام الدفع الرباعي الذكي ALL MODE 4×4 للسائق التنقّل بين أنماط قيادة مختلفة تتلاءم مع الطرقات المعبّدة أو الوعرة. ويوفر نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل الذي زوّدت به طرازات V8 تجربة قيادة أكثر راحة بفضل نظام التعليق المعزز والحدّ من الارتجاجات.

وتحرص شركة المسعود للسيارات على تقديم خدمات متميزة وفق أعلى مستويات الجودة العالمية، وذلك من خلال سلسلة من مراكز خدمة العملاء وصالات العرض المبتكرة التي تعتمد أحدث تقنيات التنقل الذكي، وتضم نخبة من أمهر الفنيين المتخصصين لضمان تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء وبناء علاقات طويلة الأجل.

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