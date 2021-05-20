«شهادة الموافقة من فيراري» أعلى درجات الأمان

المصدر: دبي - البيان

في المقرّ الرئيس لشركة فيراري في مارانيلّو في إيطاليا، وفي الوكالات الحصرية في أرجاء العالم، تتمّ المحافظة على إرث عريق من التميّز، من خلال شهادة الموافقة من فيراري Ferrari Approved Certification. فمن خلال هذا الاعتماد على أعلى المعايير الممكنة، يتمكّن فريق الحصان الجامح من منح مالكي سيارات فيراري أفضل تجربة عميل ممكنة على الإطلاق.

ويعكس برنامج إصدار شهادات الموافقة للسيارات المستعمَلة، معاييرَ العلامة التي لا تضاهى، من خلال عملية معاينة دقيقة للغاية، تضمن كسبَ كاملِ رضا العملاء في البرنامج. فبعدما كانت سيارات فيراري، التي هي في حالة ممتازة خارج نطاق الكثيرين، أصبحت الآن أقرب من المتناول. لكن قبل أن تصبح هذه السيارات المستعملة متاحة للمشترين، عليها أن تخضع لعملية صارمة، تتضمّن سلسلة من الاختبارات المتنوّعة، وعدّة ضمانات التي وافقت عليها الشركة الأساسية.

بالتالي، للحرص على أن تكون أيّ سيارة فيراري مستعملة تعمل تبعاً لمعايير تضاهي السيارات الجديدة، تباشر وكالة فيراري المحلّية بتطبيق معاينة فنّية مفصّلة لكلّ سيارة. ويُجري هذه المعاينة فريق من فنّيي فيراري المهرة، الذين خضعوا لتدريب شامل ومعمّق في دار فيراري في مارانيلّو، شمالي إيطاليا.

وتقضي أولى مهامهم بالتأكّد من أصل هذه السيارات وتاريخ صيانتها، للحرص على أنّها خضعت لصيانة جيّدة، ولم تتعرّض لأيّ حوادث تُذكر في تاريخ خدمتها. ويحضّر هؤلاء الفنّيون قسمَي السيارة الخارجي والداخلي بعناية كبيرة، للحرص على أنّ تكون كلّ ناحية من نواحي السيارة في أفضل حالاتها، علماً بأنّ هذه عملية دقيقة، تخوّلهم إصدار كفالة للسيارة، تصل مدّتها إلى 24 شهراً.

وإن كنتم تتساءلون عن مدى دقّة هذه المعاينات، فإنّ فريق فيراري يجري بالإجمال 190 اختباراً فردياً، قبل أن تستحقّ سيارة فيراري المستعملة نيل شهادة الموافقة. ويتضمّن هذا الفحص المفصّل، اختبار تشغيل ميكانيكي، واختباراً للنظام الكهربائي. ويتمّ أيضاً فحص مستوى السوائل وحالة نظام التعليق والمكابح، ونظام التبريد ونظام التوجيه. وهذه ليست سوى حفنة من الاختبارات الأساسية التي يتمّ إجراؤها على السيارات كافة.

علاوة على هذه الاختبارات، يجري الفريق اختبارات فرعية على نظام تكييف الهواء، ولوحة العدّادات وأنظمة السلامة كافة. ومن الأمثلة الأخرى على القدرات العملية التي تتمّ معاينتها بدقّة، تشغيلُ المصابيح والعجلات والإطارات (بما في ذلك الضغط وسماكة المطّاط). وتجري هذه العملية كلّها، بالتماشي مع معايير فيراري بشأن السلامة والأداء والاعتمادية.

بعد الانتهاء من هذه الاختبارات، يُجري أشخاص مخضرمون اختبارات قيادة على السيارة، للتأكّد من أنها تعمل بكامل قدراتها. وبفضل هذه المعاينات المفصّلة، كلّ شخص يشتري سيارة مستعملة من وكالة حصرية لفيراري، ينال تحليلاً خطّياً لكلّ الاختبارات التي خضعت لها السيارة.

وتحرص الشفافية التي يتميّز بها تاريخ سيارات فيراري المستعملة، على التأكد من صحّة كلّ معلومة واردة، ويحظى أيضاً كلّ شخص يشتري سيارة فيراري مستعملة، بالمزايا التي تؤمّنها كفالة فيراري، التي تغطّي كلفة القطع واليد العاملة للتصليحات المهمّة.

ومن المزايا الأخرى التي تتّسم بها سيارات فيراري المستعملة، التي نالت موافقة الشركة، أنّها تحظى بكفالة لمسافة سير غير محدودة، باستثناء القطع الخاضعة لصيانة دورية، على غرار لُقم المكابح وأقراصها والإطارات، وغيرها من القطع التي تتعرض للتلف الطبيعي.

مع تطبيق برنامج شهادات شامل كهذا، تضمن مبادرة سيارات فيراري المستعملة، التي نالت موافقة الشركة، نوعيةَ السيارات كافة التي يتمّ بيعها، فضلاً عن الدعم اللازم للحرص على نيل كلّ المالكين تجربة إيجابية.

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