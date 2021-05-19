زيادة كبيرة في مبيعات «بيجو» بالفصل الأول

المصدر: دبي - البيان

مع مضي «بيجو» بإحداث ثورة ضمن قطاع السيارات من خلال عودتها القوية إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي، أعلن المصنِّع الفرنسي للسيارات عن نتائج إيجابية في مبيعاته للفصل الأول من العام الجاري.

وتشير الأرقام الأخيرة التي نشرتها «بيجو»، والمرتكزة على الأداء الناجح في الفصل الرابع من 2020، إلى تسجيل زيادة كبيرة بلغت نسبتها 210 % ضمن فئة سيارات الركّاب و420 % ضمن فئة المركبات التجارية الخفيفة (LCV).

فخلال الفصل الأول من 2021، قامت «بيجو» بتوسعة نطاق عملياتها في أسواق رئيسية مثل المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين.

حيث عزَّزت أكثر قاعدة عملائها مما أدّى لتسجيل زيادة كبيرة في المبيعات. ضمن هذا السياق، تضاعفت مبيعات سيارات الركّاب بأكثر من ثلاث مرّات، وقادت بعض المنتجات البارزة مثل 3008 و5008 ضمن فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) النمو عبر تسجيل زيادة في مبيعاتهما بنسبة 173 % و254 % على التوالي، فيما سجّلت سيارة 508 زيادة كبيرة أيضاً بمقدار 270%.

وكانت «بيجو» مع بداية جائحة «كوفيد19» قد وقّعت عقوداً مع «نون» و«أمازون» و«دي إتش إل» بهدف توفير الدعم اللازم في ظل النمو الكبير الذي شهدته أعمال التجارة الإلكترونية. إضافة لهذا، أعطت العلامة التجارية الأولوية لإنتاج المركبات التجارية الخفيفة مثل «بارتنر» (Partner).

والتي شكّلت نسبة كبيرة من مبيعات المركبات الجديدة في مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف توفير الدعم لأعمال شبكات التوصيل والتوزيع. وقد أدّى هذا الأمر إلى تحقيق فئة المركبات التجارية الخفيفة (LCV) لدى العلامة التجارية لأداء قوي مع ارتفاع مبيعاتها بنسبة 420%.

وقال راكيش ناير، المدير التنفيذي للعلامات التجارية الأوروبية لدى مجموعة Stellantis في الشرق الأوسط: «بالنظر إلى ظروف السوق التي تفرض الكثير من التحدّيات، فإن هذه النتائج الإيجابية ترسي الهيكل المتين للاستمتاع بسنة إيجابية كاملة. ومع استمرار العودة القوية للعلامة التجارية في المنطقة.

فإن هذه الزيادة في المبيعات تُعتبَر شهادة حقيقية على الإيفاء بوعدنا بأن نصبح العلامة التجارية العامّة الأفضل ضمن الفئة الراقية في السوق مع منح العملاء الطرازات التي تلبّي طموحاتهم وتستأثر بمخيّلتهم. ونأمل أن نتابع بهذا النمو ونتطلّع لإطلاق طرازات رائعة جديدة بالكامل في المنطقة خلال الشهور القادمة».

وارتكازاً على هذا النجاح المتميّز، سوف تقوم «بيجو» خلال الشهور القليلة القادمة بطرح طرازات جديدة بما في ذلك مركبة 3008 PHEV الجديدة الهجينة القابلة للوصل بمنفذ كهربائي، وسيارة الهاتشباك 208 الجديدة وشاحنة البيك-أب «لاندترك» (Landtrek) الجديدة.

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