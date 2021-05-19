وصول سيارتين جديدتين كلياً إلى صالات عرض المركز الميكانيكي للخليج العربي

المصدر: دبي - البيان

أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي، المستورد الرسمي لسيارات مجموعة BMW في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن وصول سيارتي «بي إم دبليو إم 3 كومبيتيشن سيدان» و«بي إم دبليو إم 4 كومبيتيشن كوبيه» الجديدتين كلياً.

وما يميز «بي إم دبليو إم 3 كومبيتيشن سيدان» الجديدة كلياً و«بي إم دبليو إم 4 كومبيتيشن كوبيه» الجديدة، هو المظهر والمزايا الرياضية الفائقة، حيث يلتقي التصميم الاستثنائي مع خمسة عقود من الخبرة في مجال رياضة السيارات من «بي إم دبليو إم».

وتتمتع سيارة «بي إم دبليو إم 3 كومبيتيشن سيدان» بأداء السباقات الذي يميز BMW الفئة الثالثة، سيارة سيدان الرياضية الأصلية. وتأتي قوة السيارة من محرك BMW M TwinPower Turbo بقوة 510 أحصنة، ونظام الدفع الخلفي، والتقنيات المتطورة المأخوذة من رياضة السيارات، مثل نظام التعليق M والتروس التفاضلية النشطة Active M Differential.

ويتيح ناقل الحركة بقابض متدرج مزدوج M بسبع سرعات، وتسارع من صفر إلى 100 كم / ساعة خلال 3.9 ثوانٍ، تفاعلاً مذهلاً بين السائق والمركبة، أثناء القيادة اليومية وعلى مضمار السباق.

أما بالنسبة لسيارة «بي إم دبليو إم 4 كومبيتيشن كوبيه» فهي تقدم ديناميكيات القيادة النموذجية التي تميز علامة M على أعلى مستوى. جُهزت السيارة بمحرك بنزين BMW M TwinPower Turbo سداسي الأسطوانات على خط واحد بقوة 510 أحصنة، بالإضافة إلى العديد من تقنيات نظام الدفع والتعليق المأخوذة من رياضة السيارات، لتتيح بذلك تجربة قيادة فائقة.

وقال أيهان أولسر، الرئيس التنفيذي للمركز الميكانيكي للخليج العربي: «بفضل الهندسة الجديدة كلياً، فإن أجيال BMW M3 وM4الجديدة، تضمن مستوى أعلى من القوة الهائلة، داخل مضمار السباق وخارجه. يسعدنا تقديم هذه المركبات المذهلة إلى مجموعتنا، ونسعى باستمرار لتزويد العملاء الجدد والحاليين بتجارب قيادة مذهلة. نحن على ثقة من أن طرازات M المميزة الجديدة كلياً ستحظى باهتمام كبير في الإمارات وأتطلع إلى رؤيتها على الطريق».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز