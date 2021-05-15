«المسعود» توفر «شاحنات رينو» بطراز جديد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن قسم «المسعود للمركبات والمعدات التجارية»، عن توافر «شاحنات رينو» بطرازها الجديد T X-64 في أبوظبي. وقد صمم هذا الطراز لاستقطاب العملاء الذين يبحثون عن شاحنات تتميّز بالجودة الأوروبية والكفاءة من ناحية التكلفة، وتوفر في الوقت نفسه تكلفة إجمالية معزَّزة للملكية مع ضمان قياسي.

يتم إنتاج طراز T X-64 من «شاحنات رينو» في ورشة تُعنى بعمليات التحويل الخاصّة وموجودة بموقع تصنيع بوغكونبرس في فرنسا. ويتم تحويل المركبة باعتماد عمليات صناعية صارمة، وهي مخصَّصة للعملاء الناشطين في أفريقيا والشرق الأوسط. ومن شأن مستوى الخلوص الأرضي العالي أن يجعل من هذه الشاحنات مثالية في قطاعات الإنشاءات الخفيفة والخدمات اللوجستية وخدمات نقل البترول، بينما تساهم المقصورة من نوع T في تعزيز مستويات راحة السائق.

وقال محمد الزفتاوي، المدير العام لقسم «المسعود للمركبات والمعدات التجارية»: يُشكّل إطلاق الطراز الجديد من شاحنات رينو T X-64 في أبوظبي، إلى جانب الحلول المتخصصة التي يوفرها القسم، جزءاً من جهودنا المستمرة في سبيل تطوير سوق الشاحنات المحلي ومواكبته أهم وأحدث التطورات والابتكارات العالمية. وفضلاً عن تقديم المنتجات المصممة والمصنّعة خصيصاً لتلبية احتياجات المستخدمين، يدير القسم عملياته وفق أعلى المعايير البيئية والسلامة المعتمدة. وكلنا ثقة بأهمية الإبداع والابتكار عنصرين أساسيين في بيئة الأعمال ضمن أشكال مختلفة، وهذا ما يتجلى في رؤية «شاحنات رينو»، وينعكس بوضوح على المميزات الاستثنائية التي يوفرها طراز T X-64 الجديد.

وتشهد طرز الشحن والنقل من «شاحنات رينو» مستويات عالية من الطلب في مجلس التعاون الخليجي، وقد تمت تهيئة T X-64 بدقّة لأسواق المنطقة، مع تعزيز الشاسيه وتزويدها العديد من الخصائص الأخرى. أما الخيار البارز المتمثّل بترس خفض السرعات، فيسمح للسائقين بالعمل إما على الطرقات المعبَّدة أو فوق التضاريس الأرضية الخشنة، ما يجعل شاحنة T X-64 مثالية للتعامل مع أكثر الدروب تحدّياً في المنطقة.

ومن خلال تغيير الأضلاع وأنظمة التعليق والمحاور وتحويل نظام توليد الحركة، تتميّز T X-64 من شاحنات رينو بكونها تضم أكثر من 50 في المئة من القطع الأصلية الجديدة.

وتأتي الشاحنات مزوَّدة شاسيه جديداً معزَزاً وفائق القوّة قياس 300 4x6 ملم وبنمط ثلاثي المحاور، ما يمكّن تحميل ما يصل إلى 8 أطنان على المحور الأمامي و26 طناً على الخلفي. وبهدف توفير مستويات فائقة من راحة القيادة وسيطرة مثالية على المركبة في أي ظرف كان، تم تزويد T X-64 علبة تروس آلية من نوع Optidriver مع وضعية للدروب الوعرة وتسارع يدوي.

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