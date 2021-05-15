«رينو» تطلق أفضل 5 عروض للاحتفال بعيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

تدعو العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عملاءها للاستفادة من قوة عرض العيد القائم على خمس مزايا كبرى تضمن المزيد من التوفير، كما يغطي جميع طرز 2021، بما في ذلك كوليوس وداستر وسيمبول وميجان.

وتأتي كل سيارة رينو جديدة يتم شراؤها مع التأمين المجاني لعام واحد، كما يحصل المشتري على إضافتين والخدمة المجانية ثلاث سنوات، مع إمكان تأجيل الدفعة الأولى أربعة أشهر، والاستفادة من الضمان الممتد خمس سنوات. وللاطلاع على هذا العرض الاستثنائي، يمكن زيارة معرض «رينو آر» في شارع الشيخ زايد أو شارع محمد بن زايد، لتستمتع مع أحبائك بسيارة جديدة في هذا العيد، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي الديناميكية والكروس أوفر المدمجة، والسيارات العائلية المريحة، وسيارات السيدان الأنيقة، والتي تضمن جميعها الكثير من السعادة.

وتسعى رينو باستمرار إلى تقديم عروض رائعة لعملائها، مع الأخذ في الحسبان رغباتهم واحتياجاتهم التي يمكن تحقيقها بفضل تنوع الخيارات التي تتراوح بين الفوائد التي تضمنها سيارات الكروس أوفر، والراحة التي تمتاز بها سيارات السيدان، وقوة سيارات الدفع الرباعي للمغامرات، من خلال الاستفادة من هذه الصفقات الفريدة.

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