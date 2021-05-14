المشروعات التجارية تطلق «فولفوV60» طراز 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلنت المشروعات التجارية، إحدى شركات مجموعة السيارات في الفطيم والموزّع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، إطلاق طراز عام 2021 من فولفو V60، سيارة العلامة السويدية ذات الحجم المتوسط وبخمسة أبواب.

وبفضل المزايا الرائدة لعلامة فولفو في مجال التصميم والسلامة والابتكار والفخامة، تتربّع V60 طراز 2021 على قمة أسطول فولفو الذي يحتوي على سيارة XC90 الرياضية متعددة الاستعمالات ذات المقاعد السبعة، وسيارة السيدان S90..

وبحسب دراسة أجرتها ترايستار ورلد وايد، شركة تشغيل سيارات الليموزين، سجّل أسطول فولفو للسيارات انخفاضاً في حوادث السير بنسبة 28%، ما رسّخ المكانة المتميزة لسيارات العلامة التجارية على رأس قائمة السيارات الآمنة. وصُمّم أسطول فولفو للسيارات لدعم السائقين بميزات مهمة مثل نظام مساعدة السائق ونظام التنبيه من حركة المرور، والحيلولة دون وقوع الحوادث بفضل تقنيات مثل نظام السلامة في المدينة ونظام الفرملة التلقائية بالكامل ونظام تخفيف الانحراف والخروج عن الطريق، وحماية الركاب من التعرّض لإصابات خطيرة بفضل مزايا السلامة بما فيها نظام الحماية من إصابات العنق وبنية المقاعد ومقصورة الحماية المتطورة.

وأشادت مؤسسة تاكسي دبي بأسطول فولفو من سيارات V60 وXC90 وS90 لأدائها المتميز وما تتسم به من مزايا الراحة والأمان. وبدأت المؤسسة، بعد عقد اتفاقية تجريبية مع المشروعات التجارية لمدة ستة أشهر، بتشغيل أسطول فولفو كجزء من أسطول سيارات الليموزين الفاخرة لديها.

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