21 % ارتفاع مبيعات «لينكون» خليجياً في الربع الأول

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت علامة لينكون ارتفاع مبيعاتها بنسبة 21% في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول 2021 لتسجّل أعلى زيادة للربع الأول منذ العام 2016. وتضمنت الطرازات الأفضل أداءً في الربع الأول سيارة نافيجيتور بنمو 7% مقارنةً بالعام السابق وسيارتيّ أفياتور وكورسير اللتين سجلتا نمواً بنسبة 108% و98% على التوالي.

وقال سامي ملكاوي، المدير العام لدى لينكون، الأسواق المباشرة: بعد النتائج الملفتة التي أحرزتها الشركة في العام 2020 والربع الرابع القوي، يسرنا الحفاظ على هذا الأداء القوي خلال الربع الأول من 2021. وكان شهرا يناير ومارس 2021 الأقوى في الربع الأول من السنة، حيث ارتفعت مبيعات يناير بنسبة 40% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020 وزادت مبيعات شهر مارس بنسبة 22%. وكانت السيارة الأفضل أداءً في مارس «نافيجيتور» التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 28% تليها سيارات كورسير وأفياتور بنسبة 22% و18% على التوالي.

وتبرز سيارة كورسير الجديدة كلياً والتي تم إطلاقها مؤخراً في قطاع السيارات الفاخرة الصغيرة بفضل محرك التوربو بسعة 2.0 لتر الذي يعد أقوى من معظم المحركات المنافسة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من وسائل الراحة التي لا تتوفر عادةً إلا في السيارات الأكبر.

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