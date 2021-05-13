«تسلا» تطرح نسخة جديدة من تكنولوجيا القيادة الذاتية خلال أسابيع

المصدر: واشنطن ـ د ب أ

كتب إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الشركة تعتزم طرح نسخة جديدة محسنة من تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

وقال ماسك إن الشركة تقوم بتعديل تطبيق القيادة الذاتية الخاص بها للتخلص من مشكلة الكبح الوهمي، وقد تطرح النسخة المحسنة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

وأضاف ماسك أنه يمكن الاشتراك للحصول على التطبيق الجديد لنظام القيادة الذاتية خلال شهر.

تأتي هذه الأنباء بعد أسبوع من إبلاغ شركة تسلا لإدارة المركبات في ولاية كاليفورنيا بأنها قد لا تتمكن من الوصول إلى تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة بنهاية العام الحالي.

يأتي ذلك في حين تواجه تسلا تحقيقات من جانب الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة بسبب حادث تصادم إحدى سياراتها في إحدى الأشجار بعد انحرافها عن الطريق مما أدى إلى مقتل شخصين، حيث يعتقد رجال الشرطة أن السيارة كانت تسير بنظام القيادة الذاتية عندما وقع حادث التصادم.

كانت السيارة الكهربائية من طراز إس 2019 قد انحرفت عن الطريق في ولاية تكساس الأمريكية يوم 17 أبريل الماضي واصطدمت بإحدى الأشجار مما أدى إلى اشتعال النار فيها ومقتل راكبيها. وبعد الحادث قالت الشرطة المحلية لوسائل الإعلام الأمريكية إن المحققين يعتقدون أنه لم يكن هناك سائق خلف عجلة قيادة السيارة وقت الحادث.

وكانت السيارة مزودة بنظام مساعدة السائق المتقدم من تسلا والمعروف باسم «أوتو بايلوت» والذي يحتاج إلى وجود خدمتي «التحكم في السرعة» (ترافيك أوير كروز كونترول) و«التوجيه الآلي» (أوتو ستيرنج) على الطرق لكي يعمل بالصورة الصحيحة.

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