«بورشه» تطرح النسخة الكهربائية من سيارتها «ماكان» 2023

المصدر: شتوتجارت- د ب أ

أكدت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة «بورشه» اعتزامها طرح نسخة كهربائية من سيارتها «ماكان» من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي عام 2023، بالتزامن مع طرح النسخة الكهربائية من سيارتها الصالون «تايكان».

ورغم أنها تحمل اسم السيارة الفارهة «بورشه ماكان» نفسه، التي تعمل بالمحرك التقليدي فإن الشركة تقول: «إن النسخة الكهربائية ستطرح إلى جانب النسخة التقليدية وليس بديلاً لها».

وبينما تتوق شركة «بورشه» إلى نشر تفاصيل عملية تطوير السيارة الكهربائية «ماكان»، والتي تتضمن اختباراً رقمياً باستخدام نماذج الكمبيوتر لمحاكاة المركبات الحقيقية والمواصفات الخارجية، تحرص «بورشه» حالياً على ضمان أفضل أداء لسيارتها من فئة «إس.يو.في».

وقال ميشائيل شتاينر عضو المجلس التنفيذي لشركة «بورشه»: إن الشركة الألمانية تعتزم الوصول بمدى السيارة الكهربائية «ماكان» إلى الحد الأقصى لمدى السيارة «تايكان» الكهربائية، والذي يبلغ حالياً 227 ميلاً قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية وفقاً لبيانات إدارة الحماية البيئية الأمريكية.

وفي حين تقدم السيارة الكهربائية «تايكان» فئتين من حيث حزمة البطارية، فإنه من المحتمل أن يتم طرح السيارة الكهربائية «ماكان إي.في» كونها فئة واحدة، من حيث البطاريات في أمريكا الشمالية، بحسب شتاينر.

وأشار شتاينر إلى أنه في حين أن «بورشه» مستعدة لتقديم السيارة «ماكان» الكهربائية في فئتين من حيث البطارية، فإن العملاء في أمريكا الشمالية يفضلون الخيار الأكبر من البطاريات، الذي يوفر مدى أكبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز