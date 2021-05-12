مرسيدس تبدأ إنتاج السيارة "إي كيو إس" الكهربائية

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

بدأت شركة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات الإنتاج المتسلسل سيارتها الكهربائية الكاملة "إي كيو إس".

وسيتم إنتاج هذه السيارة في مصنع زيندلفينجن على نفس خط إنتاج السيارة مرسيدس إس والسيارة مايباخ.

وقال مدير الإنتاج في مرسيدس، يورج بورتسر:" سنؤسس وردية عمل ثالثة في بداية تموز/يوليو المقبل".

وقال رئيس مجلس العاملين في مصنع زيندلفينجن، ارجون لومالي:" نحن سعداء بالأرقام الجيدة، إذ أن نوبة العمل الجديدة ستوفر نحو 800 وظيفة جديدة، وسَيُبْقِي هذا على المقر كموقع جذاب، وسيفتح آفاقا مستقبلية جديدة للعديد من العاملين، وهذه ثمار الاتفاق الخاص بموقعنا".

ورفضت متحدثة باسم مجموعة دايملر(المالكة لمرسيدس) الرد على سؤال حول نوعية الوظائف التي سيتم توفيرها، وقالت:"سيتم تغطية احتياجات الوردية الليلية بوسائل مرنة"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستمر الوردية الليلية المؤقتة حتى نهاية 2021.

ولفت بورتسر إلى أن الشركة اضطرت لإدخال بعض التغييرات على حركة الإنتاج على المدى القصير بسبب نقص أشباه الموصلات وأوضح أن الشركة تعطي الأولوية في توزيع هذه المكونات للسيارات الأكثر درا للربح والسيارات الكهربائية " ولن نرى تدخلات كبيرة في الأسابيع الثلاثة المقبلة".

ومن المنتظر طرح السيارة "إي كيو إس" للبيع في الأسواق اعتبارا من منتصف حزيران/يونيو المقبل بسعر مبدئي يُقَدَّر بـ 100 ألف يورو وفقا لبيانات الشركة، ولم تذكر الشركة عدد المبيعات التي تخطط لها.

يذكر أن مصنع زيندلفينجن يعمل به نحو 24 ألف شخص، منهم 1500 شخص في مصنع التجميع 56 المخصص للسيارات مرسيدس إس والسيارة "إي كيو إس"، ويجري في هذا المصنع إنتاج سيارات تعمل بمحركات الاحتراق وسيارات هجين وسيارات كهربائية حيث تهدف مرسيدس لإضفاء المرونة على حركة الإنتاج في المصنع، بحسب الطلب.

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