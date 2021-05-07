مرسيدس توقف إنتاج السيارة «إي كلاس» حتى منتصف مايو

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

ذكرت تقارير صحفية أن شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات الفارهة أوقفت الإنتاج في مصنعها بمدينة سيندلفينجن الذي ينتج سيارة «مرسيدس إي كلاس» بسبب النقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية.

وذكرت صحيفة شتوتجارتر تسايتونج الألمانية أن الإنتاج في المصنع توقف منذ 3 مايو الجاري ومن المتوقع استمراره حتى 14 من الشهر نفسه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إلى أن متحدثة باسم شركة دايملر التي تمتلك مرسيدس بنز أكدت حدوث بعض الاضطرابات في إنتاج مصنع سيندلفينجن، ولكنها لم تؤكد تأثير توقف الإنتاج في سيارة إي. كلاس.

يضم مصنع سيندلفينجن نحو 24 ألف عامل وينتج بشكل أساسي سيارتي إي كلاس وإس. كلاس والسيارة الكهربائية إي. كيو. إس.

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