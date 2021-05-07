«الإمارات للسيارات» تطلق منصة إلكترونية لـ«مرسيدس-بنز»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أعلنت (شركة الإمارات للسيارات) إطلاق موقع جديد للتجارة الإلكترونية، يتيح للعملاء بأبوظبي شراء سيارات (مرسيدس-بنز) الجديدة مباشرة أثناء الوجود براحة في منازلهم.

وتتميّز المنصّة الرقمية المبتكَرة الجديدة بكونها تمنح كافة العملاء تجربة رقمية مبسَّطة وبديهية، مع إمكانية الوصول الفوري للمجموعة الكاملة من طرازات (مرسيدس-بنز) الرائعة.

وقد جرى تصميم الموقع بشكل محترف لجعل عملية البحث عن سيارة وشرائها رحلة سلسة بأكبر قدر ممكن، كما إنه يتماشى مع التغيّرات الحالية فيما يتعلّق بتجارب الشراء عبر الإنترنت، بينما يربط في الوقت ذاته ما بين الخدمات الرقمية وتلك التي يتم الحصول عليها مباشرة في مرافق الشركة.

وعبر هذه المنصّة الجديدة، يستطيع الزوار الآن التعرّف على كامل مجموعة المركبات المتوفرة لدى شركة الإمارات للسيارات وحجز الطرازات التي يرغبون بها خارج دوام عمل الشركة.

وقال محمد غازي المومني، مدير عام (شركة الإمارات للسيارات):إطلاق موقع التجارة الإلكترونية الجديد خطوة أساسية للأمام كجزء من عملية تطوير باقة خدماتنا الرقمية، وتوفر (مرسيدس-بنز) الآن خدمات رقمية سلسة بدءًا من مرحلة الشراء وصولاً إلى عملية التسليم، إلى جانب تعزيز التجربة الفعلية أيضاً المتاحة عبر صالات عرضها.

ويوفّر المتجر الإلكتروني للعملاء فرصة الوصول إلى المركبات المتوفرة لدى صالات العرض في الوقت الفعلي، حيث يمكنهم التعرّف على العروض الترويجية وتقديم طلبات شراء السيارات، إضافة للحصول على خيار حجز المركبات بشكل فوري.

أما خدمات التفاعل المباشر مع العملاء، مثل ميّزة الدردشة الإلكترونية، فتتيح التواصل السريع والسلس مع الشركة لاختيار مواعيد تجارب القيادة وتحديد تواريخ تسليم المركبات، إلى جانب غيرها من الخدمات الأخرى.

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