15 % نمو مبيعات «جنرال موتورز الشرق الأوسط» في الفصل الأول من العام

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «جنرال موتورز الشرق الأوسط»، اليوم، عن تحقيق أداء قوي خلال الفصل الأول من العام الجاري، وسجّلت الشركة نمواً متميّزاً في المبيعات، بلغت نسبته 15% في مجال أعمالها الرئيسية القائمة على مجموعة المركبات العاملة بالوقود، وقادت هذه الفئة من الأعمال مجموعة الشاحنات والمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات الجديدة كلّياً للعام 2021، بما فيها «شفروليه تاهو» و«جي إم سي يوكون» و«كاديلاك إسكاليد» و«شفروليه كابتيفا».

وبهدف تعزيز الأسس التي يقوم عليها تطوّر قطاع التنقّل، تتابع «جنرال موتورز» مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها الرامية، للوصول إلى مستقبل يتميّز بصفر حوادث وصفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري في المنطقة، حيث قامت مؤخراً بتوقيع مذكّرة تفاهم مع «شرطة دبي» حول تقنية «أونستار» (OnStar)، إلى جانب تمكين سير مركبات الأجرة الآلية ذاتية القيادة على طرقات دبي ابتداء من سنة 2023، وذلك بفضل الشراكة الحصرية بين Cruise المدعومة من «جنرال موتورز» وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط: نشهد منذ بداية العام تقدّماً بارزاً في تحقيق استراتيجية الأعمال متعدّدة الأوجه واستراتيجية النمو الخاصّة بالمنطقة، ونحن نتابع توجّهنا نحو تحقيق رؤية «جنرال موتورز» للوصول إلى مستقبل بصفر حوادث وصفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري، بينما في الوقت ذاته نسعى إلى تعزيز أعمالنا الخاصّة بالشاحنات والمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات. وقد حظينا ببداية قوية للعام 2021، مع تسجيل أعلى مبيعات للفصل الأول لصالح «جنرال موتورز» منذ 2018. وأضاف: أمامنا أيضاً مستقبل مشرق جداً في ظل إحداثنا لثورة، ضمن قطاع التنقّل عبر تحويل المركبات إلى كهربائية وتفعيل مزايا الاتصال والقيادة الذاتية.

وتمكّنت «جنرال موتورز» بنجاح من تسجيل:

- أعلى مبيعات لدى «جنرال موتورز» للفصل الأول منذ 2018.

- أرقام مضاعَفة لثلاثة شهور متتالية في 2021.

- شهدت «جي إم سي» و«شفروليه» ارتفاعاً سنوياً مجمّعاً بنسبة 14%، مسجِّلة النتائج الأعلى للفصل الأول منذ 2018، وقاد هذا النمو بشكل كبير النجاح المستمر لمركبتَي «شفروليه تاهو» و«شفروليه كابتيفا» وكذلك «جي إم سي يوكون».

- سجّلت «كاديلاك» زيادة سنوية مرتفعة نسبتها 43 % مع وصول أرقام مبيعات «إسكاليد» الجديدة كلّياً إلى أعلى مستوياتها منذ 2016.

- حقّقت «كاديلاك إسكاليد» زيادة سنوية هائلة بنسبة 143%.

- ارتفعت مبيعات «جي إم سي يوكون» بنسبة سنوية قدرها 22%.

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