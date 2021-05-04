«شفروليه تاهو» توفر طرازاً لمختلف أساليب الحياة

المصدر: دبي - البيان

تميّز مصمّمو «شفروليه» ببراعتهم في إعادة تصميم مركبة تُعدّ أيقونة حقيقية، وهو أمر ليس بسهل أبداً، إذ عادة تواجه هكذا عملية الكثير من التحدّيات.

إلا إن مركبة «شفروليه تاهو» الأسطورية للعام 2021 قد شهدت فعلياً عملية إعادة تصميم كاملة بحيث تحمل الإرث العريق الذي تتمتّع به وتنتقل به إلى عصر جديد، مرتكزة بذلك على ما يحبّه عملاء الشرق الأوسط أكثر شيء فيها، لترتقي به إلى مستويات أعلى وتجعل المركبة أفضل من أي وقت مضى.

ومن خلال الاعتماد على هندسة تصميمية جديدة كلّياً، تمكّن مصمّمو «شفروليه» من إجراء تحسينات هادفة عدّة تُعتبَر أساسية لتلبية احتياجات عملاء اليوم الراغبين بشراء مركبات رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) كاملة الحجم، وشمل هذا القدرة الاستيعابية للركّاب والسعة التحميلية والأبعاد الخارجية. بناءً عليه، صارت الآن «مركبة الـSUV الرسمية للحركة والتشويق» أكثر روعة عما كانت عليه سابقاً.

تمت زيادة طول «شفروليه تاهو» بمقدار 12.5 سنتمتراً، مما يوفر المزيد من المساحة للركّاب ويتيح إضفاء لمسات تصميمية ذكية، وبذلك تكون المركبة الجديدة كلّياً للعام 2021 الآن أكبر وأفضل وأكثر جرأة.

وهي تتمتّع بالوقفة الرياضية المعهودة مع تألّقها بأبعاد أكثر جرأة وهيكل ذي مظهر أكثر قوّة وصلابة. وتوفر طرازات العام 2021 ضمن كامل نطاق المجموعة تناغماً فريداً ومتميّزاً بين الشبكات وأغطية المرايا وأضواء LED الأمامية والشعارات والواجهات وعتبات المساعدة والعجلات، إضافة لغيرها من النواحي التصميمية الأخرى التي تتلاءم ومتطلّبات كل عميل.

تأتي مركبتا «تاهو» و«سوبربان» بتسعة ألوان خارجية مختلفة، شاملة خيارات راقية وأربعة ألوان جديدة بالكامل تم طرحها في المنطقة سنة 2021، ومن بين هذا: 3 ألوان معدنية هي البيج المعدني، الأزرق الداكن المعدني والرمادي المعدني، إضافة إلى الأحمر الداكن الراقي الذي يهدف إلى تعزيز تصميم «تاهو» الملفِت للأنظار وحضورها أكثر على الطريق، عدا عن كونه يعكس الشخصية المختلفة لمالك المركبة.

وتتوفر حتى أربع فئات مختلفة من التجهيزات لكل من «تاهو» الجديدة كلّياً و«سوبربان» للعام 2021، وهي بذلك تمنح العملاء المزيد من الخيارات للحصول على المركبة التي تتلاءم تماماً مع شخصيتهم وأسلوب حياتهم.

فبدءاً من فئة تجهيزات LS القياسية مروراً بفئة LT الأعلى، وصولاً إلى فئة تجهيزات Premier التي تشكّل قمّة في الراحة وكذلك Z71 ذات القدرات الأسطورية للسير على الدروب الوعرة، فإن كل طراز يتميّز بكونه يتمتّع بمظهر أكثر ديناميكية بفضل ارتكازه على هندسة تصميمية جديدة.

تجهيزات خاصّة

شكّلت عائلة Z71 الأسطورية من «شفروليه» والمتمحورة حول المغامرة على الدروب الوعرة قوّة دافعة ضمن عملية تصميم مركبات الـSUV الجديدة، أكان ذلك من ناحية المظهر أم القدرات. ضمن هذا السياق، أصبحت فئة Z71 تتألّق عبر المزيد من المزايا الفريدة من ناحيتي الشكل والأداء أكثر من أي وقت مضى.

بناءً عليه، يتمتّع طراز Z71 بشبك أمامي جريء مع لمسات لامعة باللون الأسود وقضيب عرضي داكن وشعار باللون الأسود، وبالتالي لا تعبّر واجهة Z71 الأمامية عن المتانة والصلابة فحسب، بل أيضاً تتميّز بزاوية اقتراب أعلى لتعزيز القدرات على الدروب الوعرة.

ويشكّل الدفع بالعجلات الأربع (4WD) ميّزة قياسية مع وجود علبة ثنائية السرعات مقترنة مع التقنية المتطوّرة للتحكّم بهبوط المنحدرات (Hill Descent Control). كما هناك العجلات الفريدة حجم 20 إنشاً والإطارات لكل الدروب وألواح الحماية السفلية تحت الهيكل والوصلات المخصَّصة للقطر باللون الأحمر.

ارتقاءٌ بالمظهر

يتألّق طراز Premier عبر شبك أمامي ذي لمسات تصميمية معبِّرة مصنوع بالكامل من الكروم ويحمل شعاراً ذهبي اللون.

ويضم هذا الطراز عجلات من الألمنيوم المصقول حجم 22 إنشاً، إضافة لمرايا خارجية كاملة الخصائص قابلة للطي كهربائياً، وعادماً ثنائي الفتحات بحواف مزدوجة. كما هناك عتبات المساعدة الكهربائية المنارة والسكك الجانبية لتحميل الأمتعة.

تشكّل مركبتا «تاهو» و«سوبربان» جزءاً لا يتجزّأ من ثقافة السيارات في الشرق الأوسط، وهما تتمتّعان بتاريخ غني في المنطقة. وتتميّز «سوبربان» بكونها مركبة الـSUV كاملة الحجم ذات فترة المبيعات الأطول، وهي بهذا تؤكّد أن الحجم الزائد يُعدّ بلا أي شك ميّزة مفضَّلة.

وقد تم تصميم «سوبربان» بشكل خاص لتوفير تجربة راقية من الدرجة الأولى، مع منح إحساس بالأناقة والتطوّر العالي منذ اللحظة الأولى التي يجلس فيها السائق خلف عجلة القيادة المغلَّفة بالجلد.

وباستطاعة العملاء الاستمتاع بكل رحلة أينما كانت الوجهة على متن مركبة «شفروليه تاهو» الجديدة كلّياً للعام 2021، وكذلك الأمر مع مركبة «شفروليه سوبربان» الجديدة للعام 2021.

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