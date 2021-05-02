عروض رمضان تُشعل المنافسة بين وكالات السيارات وتقفز بالمبيعات

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

كثّفت وكالات السيارات في الإمارات عروضها التنافسية خلال شهر رمضان، في خطوة تستهدف استقطاب مزيد من العملاء لزيادة المبيعات التي تأثرت في العام الماضي بسبب حالة الإغلاق الاقتصادي جرّاء جائحة «كوفيد 19»، فيما تشير التوقعات إلى زيادة الإقبال على اقتناء سيارات جديدة خلال هذا الموسم الذي يشهد حالة من الزخم والرواج مع انحسار تداعيات كورونا.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، تتزايد المنافسة بين الوكالات في الشهر الكريم لتقديم أفضل العروض، التي تشمل تأمين وصيانة مجانية لمدة عام، وضمان ممدد لنحو خمس سنوات غير محدودة الأميال، وتسهيلات على الدفعة المقدمة أو الاستلام دون دفعة مُسبقة، مع أقساط شهرية مدفوعة أو مؤجلة، إضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات.

وقال خبراء ومسؤولون في وكالات سيارات، لـــ «البيان الاقتصادي»، إن شهر رمضان الحالي يشهد حالة زخم كبيرة في الطلب على السيارات الجديدة وأيضا المستعملة لا سيما بعد حالة من الركود الذي شهدها موسم رمضان الماضي بسبب الإغلاق الاقتصادي بسبب الجائحة، مشيرين إلى إقبال المستهلكين على الشراء في الشهر الفضيل، للظفر بالعروض التي تقدمها الوكالات وهو ما يسهم في زيادة المبيعات بنسب تتراوح بين 20 إلى 30% حسب نوع السيارة وحجم الإقبال عليها.

موسم مميز

قال كايل جيلام، مدير المبيعات والتسويق في شركة «المسعود» للسيارات (وكيل «نيسان» و«رينو» و«إنفينيتي» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية)، إن شهر رمضان يحظى بأهمية لوكالات السيارات كونه من أهم المواسم في السنة التي يرتفع فيها حجم مبيعات السيارات بشكل كبير.

وأشار جيلام إلى إطلاق الشركة مجموعة من العروض الحصرية التي تلبي متطلبات المتعاملين خلال هذا الشهر فيما تتطلع الشركة قدماً إلى إطلاق المزيد من العروض خلال الفترة القادمة، في ظل النظرة المتفائلة حيال المرحلة المقبلة مع استعادة ثقة العملاء بعد انحسار تداعيات الجائحة، وهو ما يحفز المستهلكين والأسر على شراء سيارات جديدة.

وأوضح أن «نيسان أبوظبي» تقدم عرضاً يمكّن العملاء من الحصول على تأمين مجاني وصيانة مجانية لمدة عام، وضمان لمدة خمس سنوات غير محدودة الأميال، وأقساط مؤجلة لأربعة أشهر، وتسهيلات على الدفعة المقدمة، فيما تتيح «رينو أبوظبي» فرصة اقتناء سيارة رينو داستر، كوليوس، سيمبول، أوميجان دون دفعة مُسبقة، مع أقساط شهرية مدفوعة أو مؤجلة، وخدمة صيانة مجانية حتى 40.000 كم، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة تصل لخمس سنوات، وضمان مجاني لمدة تصل لخمس سنوات.

وذكر كايل جيلام، أن «إنفينيتي» تقدّم خلال الشهر الكريم لمتعامليها عرضاً لطرازات Q50، QX50، QX60، وQX80، يمكنهم من الحصول على خدمات الصيانة حتى 70.000 كم وضمان لمدة 7 سنوات أو الاستفادة من إمكانية الشراء الآن والدفع في عام 2022. أما فيما يخص سيارات «رينو» و«إنفينيتي» المستعملة المعتمدة، فتقدم المسعود للسيارات عروضاً تشمل تسهيلات على الدفعة المقدمة، إضافة إلى عدد كيلومترات منخفض مع خيارات استبدال السيارة، وأقساط شهرية مناسبة تبدأ من 599 درهماً لطرازات رينو، و1177 درهماً لطرازات إنفينيتي.

مزايا عديدة

وقال فايز كريم، مدير عام شركة أبوظبي موتورز، إن هناك اقبالاً كبيراً على شراء السيارات خلال شهر رمضان من هذا العام مرجعاً ذلك إلى العروض الرمضانية والتي تحظى باهتمام العملاء الذين يرون أن الوقت الأمثل لامتلاك سيارة جديدة.

وأضاف إن شركة أبوظبي موتورز حتى تضمن أن تكون الرحلة لامتلاك سيارة جديدة من «بي ام دبليو» و«ميني كوبر» مريحة، فيتم تسليم السيارة للعميل في منزله، مع تعقيمها المسبق بالكامل تحت إشراف الفنيين المتخصصين في الوكالة.

وأشار فايز كريم، إلى أن أبرز العروض المتاحة حالياً تمكن العملاء الاستفادة من المزايا العديدة إلى جانب الفرصة المتاحة للتوفير عند شراء إحدى السيارات الجديدة طوال الشهر المبارك، حيث يمكن لمن يرغب بالشراء الاستمتاع بصفقات تمويل تشمل مجموعة السيارات الجديدة، واختيار معدل تمويل ثابت وحصري بنسبة 1.79٪ من بنك أبوظبي الأول، ومساهمة تصل إلى 20% كدفعة مقدمة، كما تعمل الشركة على تسهيل دعم تبديل السيارات الذي يشمل طرازات مختارة.

وأوضح انه إلى جانب التأمين الشامل المجاني للسنة الأولى مع الصيانة في الوكالة لمدة 5 سنوات وتسجيل لوحات الأرقام، يمكن لعملاء «بي ام دبليو» الاستفادة أيضاً من باقة الخدمة الشاملة لمدة خمس سنوات أو 100.000 كيلومتر، وكذلك باقة الصيانة الشاملة حتى خمس سنوات أو 200.000 كيلومتر مع كل عملية شراء، بينما من يرغب بشراء إحدى سيارات «ميني كوبر»، فيمكنه الحصول على باقة خدمة شاملة لمدة ثلاث سنوات أو 60.000 كيلومتر وباقة صيانة شاملة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو 200.000 كيلومتر.

ارتفاع ملحوظ

فيما توقع سامي ملكاوي، مدير «لينكون» الإقليمي في الشرق الأوسط، ارتفاع الطلب على السيارات الجديدة خلال الشهر الفضيل، موضحاً أنّه باستثناء شهر رمضان من العام الماضي، حيث تأثر قطاع السيارات بالإغلاق التام، فإنّ الشهر الفضيل يشهد في العادة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب حيث يستفيد العملاء من العروض الخاصة التي تتيحها الوكالات.

وقال إن شركة الطاير للسيارات، وكيل علامة لينكون في الدولة، تقدم عروضاً مغرية خلال شهر رمضان تشمل مبلغاً مرتجعاً «كاش باك» أو تخفيضاً في قيمة الدفعة الأولى بنسبة 20%، إضافة إلى خدمة مجّانية حتّى خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر، وكفالة مجّانية حتّى خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر، وفقط شروط وأحكام محدّدة.

ولفت ملكاوي، إلى وجود حسومات وتسهيلات أخرى تقدّمها الطاير للسيارات على سيارات لينكون المستعملة أيضاً.

عروض جاذبة

قال بانغ سون جيونغ، رئيس عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في «هيونداي»، إن المجموعة تقدم خلال شهر رمضان مجموعة من العروض الترويجية، وأضاف: «نتعاون مع موزعينا المحليين لضمان أن تكون العروض جاذبة وذات قيمة لمساعدة المتعاملين في شراء سيارة جديدة بسهولة ويسر».

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