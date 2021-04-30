«العربية للسيارات» تتيح لعملائها ربح صيانة مجانية لعام كامل في رمضان

المصدر: دبي – البيان

تقدم العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، الفرصة لعملائها للفوز بعقود خدمات الصيانة المجانية لعام واحد ضمن حملتها الرمضانية.

وستستمر هذه الحملة حتى 31 مايو 2021، وستكون متاحة لجميع عملاء نيسان وإنفينيتي ورينو عبر مراكز الخدمة التابعة للعربية للسيارات في دبي والإمارات الشمالية. وسيحصل 60 فائزاً محظوظاً على عقود صيانة مجانية لسياراتهم طوال عام كامل.

وعند القيام بأي نوع من خدمات الصيانة الدورية في مراكز الخدمة لدى العربية للسيارات خلال فترة الحملة، سيمنح كل واحد من عملاء نيسان وإنفينيتي ورينو كوبون سحب مجاني واحد، إضافة إلى قسيمة سحب لقاء كل 500 درهم يتم إنفاقها في مراكز الخدمة التابعة للشركة للقيام بأعمال الإصلاحات والخدمات القيّمة وعقود الخدمة والإكسسوارات المدرجة على طلب الإصلاحات الميكانيكية الخاص بالعميل.

وخلال فترة الحملة المحدودة، سيستفيد عملاء نيسان وإنفينيتي أيضاً من مجموعة من العروض الاستثنائية الأخرى، بما في ذلك استلام السيارة وتوصيلها مجاناً، والتعقيم المجاني، وتعبئة النيتروجين مجاناً، وتوفير يصل إلى 2,700 درهم في عقد الخدمة. وعلاوة على ذلك، يمكن لمالكي نيسان الاستفادة من فحص السلامة المجاني الذي يغطي 25 نقطة، وحسم 20% على فلتر المكيف.

وتعمل مراكز خدمة نيسان في دبي على شارع الشيخ زايد، والشارقة على شارع محمد بن زايد خلال شهر رمضان من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساءً، ومن 7:30 مساءً وحتى 9:30 مساءً ما عدا يوم الجمعة.

وسيحصل مالكو سيارات رينو على حسم يصل إلى 60% على قطع الغيار، وتعبئة النيتروجين مجاناً، وإجراء التعقيم المجاني للسيارات، والمعالجة بتقنية «أيروماتيك» مقابل 189 درهماً فقط، وعقود الخدمة التي تبدأ من 885 درهماً، وخيار الدفع السهل من خلال بطاقات ائتمان محددة.

وتسعى الشركة باستمرار إلى تقديم العروض المميزة والصفقات الجذابة على مدار العام لعملائها، خاصة خلال الشهر الكريم توافقاً مع روح العطاء.

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