«الفطيم لكزس» تكشف عن عروض تنافسية

المصدر: دبي – البيان

كشفت الفطيم لكزس، الموزع الحصري لسيارات لكزس في الإمارات وجزء من مجموعة السيارات في الفطيم، عن باقة عروضها الرمضانية، التي تمنح عملاء العلامة فرصة مميزة للتوفير في الشهر المبارك.

وتقدم الفطيم لكزس لعملائها الراغبين بشراء أحد الطرازات الجديدة عروضاً تتميز بالمرونة، إذ تتيح لهم الدفع عن طريق التمويل أو التأجير المصرفي أو عن طريق الدفع النقدي المباشر. وتقدم الفطيم لكزس بمناسبة الشهر الفضيل عروض تمويل بدون فائدة وبأقساط لمدة ثلاث سنوات من بنوك مُختارة، بالإضافة إلى عقد خدمة مجانية لمدة ثلاث سنوات أو لمسافة 60 ألف كيلومتر. ويمكن للعملاء امتلاك سيارة لكزس جديدة ودفع أقساط شهرية بحد أدنى يبلغ 1650 درهماً عن طريق عقود الشراء الشخصية، التي تتيح للعملاء امتلاك السيارة لمدة عامين ثم تخييرهم بين استكمال دفع الأقساط وامتلاك السيارة بشكل نهائي، أو إعادة السيارة أو استبدالها بأخرى جديدة عند انتهاء مدة العقد.

قيمة مضافة

ومع توجه المزيد من الأشخاص إلى استخدام وسائل التنقل الشخصية بدلاً من العامة، طرحت الفطيم لكزس عروضاً مجزية تحمل قيمة مُضافة على السيارات المُستعملة بنسبة فائدة تبدأ من 1.99% من ثمن السيارة فقط، وخيار تأجيل السداد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وعقد خدمة لمدة سنتين أو لمسافة 30 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى خدمة مجانية لتظليل زجاج السيارة وحماية طلائها وتخفيضات نقدية تصل إلى 10 آلاف درهم.

وقال سعد عبدالله، المدير العام ومدير التسويق في الفطيم لكزس: يسعى عشاق القيادة في الإمارات في ظل الأوضاع الحالية إلى امتلاك سيارات قليلة التكلفة، سواء كانت جديدة أو مُستعملة. ولطالما حرصت شركات السيارات على تزويد عملائها بأفضل العروض في شهر رمضان المبارك، ونعتقد أن عروض الفطيم لكزس أرست معايير جديدة هذا العام، إذ تُعتبر أقوى عروضنا حتى الآن. ونتطلع لاستقبال الشهر الفضيل والاحتفاء بأجوائه مع جميع عملائنا.

خدمات ما بعد البيع

وإلى جانب العروض القوية على السيارات الجديدة والمُستعملة، تقدم الفطيم لكزس عروضاً استثنائية على خدمات ما بعد البيع، إذ توفر العلامة تخفيضاً بنسبة 30% على خدمات السيارات، مثل تجديد نظام التكييف، وتنظيف المحرك، وتغيير زيت المحرك، وتنظيف حاقن الوقود، وتنظيف الصمام الخانق، ومجموعة أدوات تنظيف مبخر مكيف الهواء، وضبط استقامة العجلات. ويمكن لعملاء لكزس المشتركين ببرنامج رعاية سيارات لكزس الاستفادة من حسم بنسبة 40%، إضافة إلى حسم بنسبة 50% على أي عمليات إصلاح إضافية.

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