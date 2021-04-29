«مرسيدس- بنز GLE» الجديدة تتألق في أسواق الإمارات

المصدر: دبي – البيان

شهدت الإمارات إطلاق الطراز الجديد من سيارة «مرسيدس-بنز GLE» الجديدة والتي تم تزويدها بمجموعة واسعة من التجهيزات المبتكرة.

ويعتبر نظام التعليق النشط الذي يعمل بجهد 48 فولت النظام الأوّل من نوعه على مستوى العالم، كما أصبحت المقصورة الداخلية أكثر اتساعاً وراحة، مع إمكانية الحصول على صف ثالث من المقاعد عند الطلب. ويمتاز نظام المعلومات والترفيه (infotainment) بوجود شاشات أكبر، بالإضافة إلى شاشة العرض على الزجاج الأمامي الملونة بالكامل والتي تعرض المعلومات بدقة 720 × 240 بيكسل، ونظام الوسائط المتعددة (MBUX) مع وظائف مساعدة السائق، والذي يمكنه التعرّف على حركات اليد والذراع ودعم تشغيل الخصائص التي يريدها السائق.

وجاءت تجربة قيادة السيارة الجديدة لترسخ المكانة الخاصة التي تتمتع بها حيث تعطي على الطرقات قدراً كبيراً من الثبات والقوة في مختلف الطرق وفي المنعطفات الحادة والتي تؤكد فيها السيارة أنها مستعدة لأية عوامل مفاجئة، مدعومة بمكابح على درجة كبيرة جدا من القوة.

ولا تقتصر مزايا التصميم الخارجي للسيارة على الحضور والقوة، إنما تُرسي أيضاً معايير جديدة على صعيد الديناميكيا الهوائية في فئة سيارات الدفع الرباعي كما جاء نظام الدفع الرباعي 4MATIC الجديد ليوفر قدراً كبيراً من الرشاقة على الطريق والأداء المتفوق على الطرق غير الاعتيادية.

وتشمل أبرز الابتكارات في سيارة GLE الجديدة: نظام التعليق النشط وهو نظام تعليق هيدروليكي مترابط بالكامل، يوفر خاصية التعليق النشط بجهد قدره 48 فولت، ويأتي للمرة الأولى مقترناً بنظام التعليق الهوائي المطور حديثاً. وهو النظام الوحيد الموجود في السوق الذي يتيح إمكانية التحكم بقوى النوابض وماصات الصدمات في كل عجلة من عجلات السيارة. وهذا يعني بأن فعالية النظام لا تنحصر في مقاومة تمايل الهيكل، بل أيضاً مقاومة تأرجح الهيكل وانكفائه للخلف.

كما تشمل خاصية المساعدة عند الانعطاف التابعة لنظام تعزيز المكابح النشط (Active Brake Assist): في حال واجهت السيارة خطر وقوع حادث التصادم مع مركبة أخرى وشيكاً عند الانعطاف على الطرق السريعة، فيمكن إبطاء سيارة GLE إلى سرعات تلائم هذا الانعطاف.

كما تشمل نظام الدفع الرباعي 4MATIC، ويتوفر هذا النظام للمرة الأولى في الطرازات المزودة بمحركات من ست وثماني أسطوانات، ويتحكم نظام الدفع الرباعي المتغير بالكامل (الذي يوفر عزم الدوران اللازم عند الطلب) في توزيع العزم بين المحورين الأمامي والخلفي بنسبة صفر إلى 100% اعتماداً على وضعية القيادة التي يختارها السائق. وأما مجموعة (Offroad) التي تأتي كتجهيز اختياري وتعتبر الأولى من نوعها في العالم، فتأتي أيضاً مقترنة بخاصية الدفع الرباعي المتغير بالكامل والتي تتوفر بنطاقين منخفض وعال؛ وهذا ما يجعل السيارة أكثر ملاءمةً للطرق الوعرة من أي وقت مضى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز