عروض حصرية في رمضان على سيارات جيب الرياضية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، عن عروض رمضانية حصرية على مجموعة واسعة من سيارات جيب الرياضية متعددة الاستعمالات.

وتستهدف عروض جيب خلال الشهر المبارك السائقين الباحثين عن المغامرة، حيث تمنحهم فرصة متميزة لامتلاك سيارة جيب الرياضية متعددة الاستعمالات الجديدة كلياً مقابل دفعة أولى بنسبة 20% من سعر السيارة.

وتعتبر جيب كومباس لونجيتيود خياراً مثالياً للعملاء الذين يفضلون الطرازات المدمجة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات. ويتضمن العرض أيضاً تقديم بوليصة تأمين مجانية للسنة الأولى على السيارة.

كما تتيح شركة المشروعات التجارية لعملائها فرصة امتلاك سيارة جيب جراند شيروكي لاريدو الحائزة على أكبر عدد من الجوائز ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات. ويتضمن العرض الرمضاني على السيارة الحصول على ضمان مجاني على تجهيزات محددة خلال السنة الأولى.

ويمكن لعشاق جيب رانجلر الاستفادة من عروض رمضان. وتتميز السيارة بقدراتها الخاصة على الطرقات الوعرة، وتعتمد في إنتاجها على خبرة هندسية تتخطى سبعة عقود في مجال سيارات الدفع الرباعي. ويتوفر طرازا جيب رانجلر الرياضية ببابين وبأربعة أبواب مع قسيمة مجانية تمنح العملاء فرصة لإضافة ما يختارونه من اكسسوارات إلى سيارتهم حسب أذواقهم الشخصيّة. وبالنسبة لمركبة جيب جلاديتور التي تعدّ جزءاً من عائلة جيب رانجلر، فتوفّر الشركة طراز ساند رانر.

وقال أوسكار ريفولي، مدير عام المشروعات التجارية: يمثل شهر رمضان الفضيل فرصةً لزيادة التواصل مع العملاء وتشجيعهم على اكتشاف مجتمع عملاء جيب في الإمارات والانضمام إليه، عبر زيارة صالات عرض جيب.

وضمن عروض سيارات جيب الرمضانية، يمكن للعملاء الاستفادة من العرض الحصريّ لشراء سيارة جيب بالتقسيط لمدة خمس سنوات. ويترافق العرض مع مجموعة من الخدمات المجانية من بينها كفالة لمدة تصل إلى خمس سنوات أو لمسافة 100 ألف كيلومتر، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات أو مسافة 100 ألف كيلومتر، إضافة إلى التسجيل المجاني في السنة الأولى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز