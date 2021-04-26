"القدس رايز".. أول سيارة كهربائية لبنانية محلية الصنع

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة "إي في إليكترا" اللبنانية أول أمس السبت عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع.

وظهرت السيارة الحمراء، التي حملت اسم "القدس رايز"، أمام عدسات الكاميرات في حفل الإطلاق في منطقة خلدة جنوبي بيروت بحضور مؤسّس المشروع رجل الأعمال الفلسطيني المولود في لبنان جهاد محمّد.

وقال محمّد (50 عاماً) للصحافيين، مشيراً إلى السيارة التي حملت في مقدمتها شعاراً ذهبياً يجسّد قبّة الصخرة "هذه أول سيارة يتمّ تصنعيها بشكل كامل في لبنان".

وبحسب مؤسّس المشروع، يبلغ سعر السيارة الكهربائية ثلاثين ألف دولار.

ويأمل محمّد، وهو مدير شركة "إي في إليكترا" الناشئة أن تبدأ شركته خلال هذا العام بإنتاج ما يصل إلى عشرة آلاف سيارة في لبنان، على أن تكون باكورة هذا الإنتاج متوفرة في السوق في غضون عام.

وبعد سنوات من العمل في قطاع الاتصالات في كندا والعراق ودول الخليج، قرّر محمّد الخوض في مجال صناعة السيارات، وأسّس شركته في لبنان قبل نحو أربع سنوات، ويعمل فيها نحو 300 موظف لبناني وفلسطيني.

ويسعى على المدى البعيد أن يدخل مجال المنافسة في السوق الدولية للسيارات الكهربائية والهجينة، وتحقيق مبيعات في السوق اللبنانية أيضاً، بحسب "مونت كارلو".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز