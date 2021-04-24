العربية للسيارات نيسان تطرح حملتها الرمضانية للشركات

المصدر: دبي- البيان

احتفاء بقيم الشهر الكريم، أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن إطلاق حملتها الرمضانية للشركات عبر التشكيلة الكاملة من أسطول موديلات نيسان.

وتقدم الحملة لعملائها من الشركات الحلول القيمة لأعمالهم، مع الكثير من المزايا، بما في ذلك الخدمة لخمس سنوات/ 100,000 كيلو متر، والضمان لخمس سنوات/ 300,000 كيلو متر، وتأمين الوكالة المجاني لعام واحد، ودعم خيار استبدال السيارات القديمة، وتأتي العروض معززة بأسعار الفائدة الخاصة من العربية للسيارات، وخيار امتلاك أو تأجير الموديلات المفضلة لديهم.

الهدف المشترك

وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات: «إننا ندرك تماماً احتياجات العملاء، ونحدد بموجب ذلك الحلول للمساعدة لتحقيق الهدف المشترك. وعلاوة على ذلك، نعي أهمية الشعور براحة البال والثقة، عندما يتعلق الأمر بتوسعة خطط الأعمال، أو إقدام الشركات على توسيع مشاريعها القائمة. وهنا يأتي دورنا لتلبية متطلبات هذه الأنشطة، من خلال أسطولنا من سيارات نيسان. وبناء على ذلك، قمنا بتصميم حملة نيسان الرمضانية لتقديم الحلول العملية، والخدمات المثالية، وحلول الأعمال الفعالة من حيث الكلفة».

حلول أعمال

ومن خلال هذه الحملة، تسعى العربية للسيارات نيسان إلى تقديم حلول أعمال أساطيل السيارات للهيئات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وشركات تأجير السيارات، ومدارس القيادة، ومختلف الجهات الأخرى، التي تحتاج إلى مثل هذه الحلول لدعم سلاسة عملياتها التجارية.

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