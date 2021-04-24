الحبتور تطلق مزايا رائعة لعملاء سيارات الـSUV

المصدر: دبي- البيان

تقدم شركة الحبتور للسيارات، الوكيل الرسمي لمركبات ميتسوبيشي في الإمارات، مجموعة من المزايا الرائعة لعملاء سيارات الـSUV من ميتسوبيشي، خلال شهر رمضان المبارك. يوفر عرض شهر رمضان قيادة خالية من المتاعب مع ميتسوبيشي – السيارات اليابانية ذات القيمة الأفضل لغاية شهر رمضان المقبل 2022.

وتتوفر طرازات الـ SUV من ميتسوبيشي بدفعات شهرية لا تقل في روعتها عن المزايا، حيث تبدأ الدفعات الشهرية لسيارة مونتيرو سبورت الأنيقة من 1,247 درهماً، وباجيرو الأسطورية من 1,736 درهماً، والـ SUV العائلية ذات المقاعد السبعة أوتلاندر من 1,351 درهماً، و إيكليبس كروس متعددة المزايا من 1,239 درهماً، و ASX الذكية من 988 درهماً، والسيارة العصرية الجديدة ذات المقاعد السبعة إكسباندر من 1,031 درهماً.

بالإضافة إلى تأمين وتسجيل مجاني، خدمة مجانية ووقود مجاني لمدة عام كامل.

شرط إضافي

وقال نسيب نصار مدير عام التسويق في شركة الحبتور للسيارات – ميتسوبيشي: «شهر رمضان المبارك هو بالتأكيد فترة متميزة بالنسبة لعملاء ميتسوبيشي، وفي هذا العام نقطع شوطاً إضافياً، لإثراء تجربة العملاء في امتلاك سيارات ميتسوبيشي في ظل الأوضاع الراهنة».

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