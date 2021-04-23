بوابة جديدة كلياً لــ«إنفينيتي» من العربية للسيارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لشركة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، إطلاق INFINITI Now، بوابة الدفع الجديدة كليًا التي تتيح لعملائها إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من خدمات إنفينيتي براحة تامة 24/7 من منازلهم.

ومن خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.infiniti-dubai.com، يمكن للعملاء استكشاف أحدث مجموعة من موديلات السيدان الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي، وحجز تجربة قيادة، وحتى شراء السيارات التي يرغبون بها من خلال بضع نقرات فقط، عن طريق إيداع 1,000 درهم بطريقة آمنة، أو حتى دفع المبلغ بالكامل عبر منصة التجارة الإلكترونية. وتدعو إنفينيتي عملاءها تجربة طريقة جديدة وآمنة لشراء سياراتهم عبر الإنترنت من خلال زيارة موقعها infiniti-dubai.com، والانطلاق في رحلة مميزة في عالم التجارة الإلكترونية للسيارات.

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