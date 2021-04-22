هواوي تبدأ ببيع سيارة SERES SF5 الجديدة في متاجرها الرئيسية في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة هواوي، خلال معرض شنغهاي الدولي التاسع عشر لصناعة السيارات، عن إطلاق شركة السيارات الصينية SERES لسيارتها الكهربائية ذات نطاق السير الممتد SERES SF5 الجديدة والتي ستُطرح في متاجر هواوي الرئيسية في جميع أنحاء الصين. وبذلك ترحّب هواوي بأول شريك من صناعة السيارات في منظومتها الذكية المتكاملة "1+8+N".



وفي هذه المناسبة، قال ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "يشكل هذا الإعلان الهام محطة نوعية لصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية وصناعة مركبات الطاقة الجديدة. ولن تقتصر مهمتنا مستقبلاً على توفير حلول سيارات ذكية رائدة لمساعدة الشركاء على بناء سيارات ذكية أفضل، ولكنها أيضاً ستشمل مساعدتهم على بيع تلك المركبات من خلال شبكة التجزئة الخاصة بنا في جميع أنحاء الصين."

سيارة عالية الأداء مدعومة بتقنيات هواوي

استجابةً لمخاوف المستهلكين بشأن نطاق سير السيارات الكهربائية والاضطرار لإعادة شحنها، ابتكرت هواوي وSERES نظاماً جديداً لإطالة نطاق القيادة الكهربائية. وتم تزويد نظام السيارة بالمحرك الكهربائيHUAWEI DriveONE Three-in-One، وبالتالي فهو ليس فقط الحل الأمثل لتقليل المخاوف بشأن نطاق السيارة، ولكنه أيضاً يقدم أداء سيارة كوبيه عالمي. وتوفر سيارة SERES SF5الجديدة مرونة متقدمة للمستخدمين مع نطاق سير يصل إلى 180 كم في الوضع الكهربائي الكامل لتلبية احتياجات التنقل اليومية لسكان المدن ، ونطاق سير يزيد عن 1000 كم في وضع النطاق الممتدّ للمسافرين لمسافات طويلة. وتشمل قدرات الأداء العالية التسارع من 0-100 كم في الساعة خلال 4.68 ثانية. ويعتمد أداء السيارة أيضاً على هيكل من الألومنيوم خفيف الوزن، ونظام تعليق أمامي عرضي مزدوج للمفاصل الأربع ونظام تعليق خلفي شبه منحرف متعدد الوصلات، مما يمنح محرك SF5الجديد أداءً جباراً ويوفر تسارعاً أعلى مع تحكم أكثر ثباتاً في الإمالة وامتصاصاً فائقاً للصدمات.



وتتيح حلول HUAWEI HiCar للمستخدمين التبديل بسلاسة وانسيابية بين تطبيقات الهاتف المحمول ولوحة التحكم المركزية في السيارة، وبالتالي الوصول إلى نظام الملاحة والموسيقى وغيرها في أي وقت وفي أي مكان. وتوفر سيارة الكوبيه العالمية تجارب مستخدم جديدة كلياً، فيمكن الاستمرار في سماع موسيقى هاتفك بسلاسة عند دخولك السيارة. كما توفر السيارة تجربة تحكم صوتي تفاعلي، مما يتيح للمستخدمين التركيز على القيادة فقط. يمكن لـنظام HUAWEI HiCar أيضاً توصيل السيارة بأجهزة ذكية أخرى كي يتمكن المستخدمون في السيارة من تشغيل التكييف والشاشة الذكية والأجهزة المتصلة الأخرى في المنزل بسهولة تامة.

ويتكون نظام الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد في السيارة من 11 وحدة صوتية، تم ضبطها بواسطة فنيي وخبراء HUAWEI SOUND. وبجانب حل إخماد الضوضاء والاهتزاز والخشونة (NVH) المثالي للمركبة بمستوى هدوء المكتبة البالغ 38 ديسيبل ، يوفر النظام الصوتي جودة صوت أصلية وغامرة تحاكي جودة الأوبرا.

وتحتوي سيارة SERES SF5 الجديدة على وضع إعادة شحن من مركبة إلى أخرى لحالات الطوارئ ويوفر طاقة للمركبات العالقة في المناطق النائية والمعزولة. كما توفر السيارة أيضاً وضع إمداد الطاقة من المركبة لأغراض التخييم لتشغيل مواقد الحث الحراري وأجهزة الاستيريو وغيرها من المعدات، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع برحلات الشواء عند توقفهم.

تتوافق قوة الالتواء والانحناء في سيارة SERES SF5 الجديدة مع معايير تصميم السلامة الراقية من فئة الخمس نجوم، بفضل الهيكل المصنوع من فولاذ حراري قوي وموثوق وبقوة فائقة تبلغ 1500 ميجا باسكال. ومن خلال القيادة التلقائية مع مساعد بمستوىL2+ ، ومساعد الازدحام المروري ونظام تثبيت السرعة التكيفي بأقصى سرعة وغيرها من الميزات، لن يقلق المستخدمون الذين يواجهون الازدحام بشأن القيادة لمسافات طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الصف الأمامي بمقاعد رياضية متطورة مع مزايا للتهوية والتدفئة والتدليك، كما أن وضع الترحيب الذكي يجعل كل تجربة دخول وخروج من السيارة أكثر راحة وملاءمة.

سيتوفر الطراز الجديد في متاجر هواوي بدءاً من 21 أبريل.

تتوفر SERES SF5 الجديدة في الصين بسعر 246,800 رنمينبي (لفئة الدفع الرباعي) و216,800 رنمينبي (لفئة الدفع الثنائي)، وتأتي بأربعة ألوان Deep Ocean Blue ، ,Charcoal Black ,Pearl White Titanium Silver Grey إلى جانب الألوان الداخلية التالية ,Midnight Black Garnet Red و Ivory White.

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