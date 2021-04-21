«جرناس» تكشف عن نموذج أول سيارة كهربائية في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

كشفت شركة «مصنع جرناس للسيارات» عن تصميم نموذج من طراز «S95» سيدان، وهو الطراز الأول من نوعه للسيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة متعدّدة الاستخدامات، تحت علامتها التجارية المستقلة «جرناس»، حيث تسعى جاهدة للحصول على حصة في سوق السيارات الكهربائية في العالم، تم تصميم السيارة على يد المصمم العراقي الشاب يثرب طلال البالغ من العمر 23 سنة، حيث قام بتصميم أول أعماله لدى شركة «جرناس الإماراتية»، ويتميز الشاب العراقي بأعماله المميزة والسابقة للعصر في «العراق» قبل التعاقد مع الشركة، وإن مهنة التصميم هي من ضمن هواياته، ولديه أيضاً القدرة على تشكيل نماذج الطين «slay»، أي النماذج الواقعية والتصميم على الكمبيوتر 3D، وقال منذر المنذري رئيس مجلس الإدارة: سوف يتم الانتهاء من أعمال بناء المصنع في الربع الأول من عام 2022م، في مدينة رحايل الواقعة في مدينة أبوظبي الصناعية على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي بمساحة تقدر بـ 20000 ألف متر مربع، وإن سيارة s95 هي أول سيارة من نوعها في المنطقة تدعم استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم «اصنع في الإمارات»، التي تم إطلاقها في أبريل 2021 في تطوير الصناعة في الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز