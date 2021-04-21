"هونغتشي" الصينية تطلق سيارة رياضية جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت العلامة التجارية "هونغتشي"، التابعة لمجموعة "فاو" الصينية الرائدة لصناعة السيارات، سيارتها الرياضية الجديدة من طراز "إس9" في افتتاح معرض شانغهاي للسيارات 2021 أول امس الاثنين.

وقالت الشركة إن الدفعة الأولى المكونة من 99 سيارة رياضية محدودة الإصدار سيتم تسليمها للمستهلكين في العام 2022.

وتتميز السيارة الرياضية بنظام محرك هجين "V8T"، مع قوة قصوى تصل إلى 1400 حصان وسرعة قصوى تزيد على 400 كيلومتر في الساعة. ويمكن أن تنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين، بحسب وكالة "شينخوا".

وتعد "هونغتشي"، التي تعني باللغة الصينية "العلم الأحمر"، علامة بارزة لسيارات الركاب في الصين.

وتأسست هذه العلامة التجارية في العام 1958 واستخدمت سياراتها في العروض خلال الاحتفالات الوطنية، بينما تأسست مجموعة "فاو"، المنتجة لها، في العام 1953 في مدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، وتعتبر مهد صناعة السيارات في الصين.

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