3.7 مليارات يورو أرباح «بي إم دبليو» الربعية

المصدر: ميونخ - د ب أ

أعلنت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات اليوم، أنها حققت مبيعات قياسية في الربع الأول من العام الجاري وارتفاع أرباحها على نحو مفاجئ.

ووفقاً لأرقام أولية، وصلت أرباح التشغيل (قبل احتساب الضرائب والفوائد) إلى 76ر3 مليارات يورو أي ما يعادل خمسة أضعاف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي مع اندلاع أزمة جائحة كورونا.

كما أعلنت «بي إم دبليو» أن نتائجها في سوق الأسهم تجاوزت التوقعات. وأوضحت الشركة أن قطاع السيارات تمكن من زيادة أرباح التشغيل لديه من 229 مليوناً في الربع الأول من العام الماضي إلى أكثر من 2ر2 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الحالي.

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