سهم «تسلا» يتراجع 4% بعد حادث تصادم لسيارتها

المصدر: نيويورك - وكالات

تراجع سهم شركة «تسلا» بأكثر من 4% في جلسة تداولات أمس، بعد تقارير حول حادث سيارة في الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات في تكساس وفاة شخصين بعد حادث اصطدام لسيارة «تسلا» من دون سائق في شجرة واشتعالها، حيث توفى شخص كان في المقعد المجاور للسائق، والآخر في المقعد الخلفي.

واحتاج الأمر لجهود مستمرة طوال 4 ساعات وحوالي 32 ألف جالون من المياه لإطفاء الحريق، حيث كانت البطارية تعاود الاشتعال بشكل متكرر.

وهبط سهم «تسلا» 4.1% ليصل إلى 709.16 دولارات، بعد أن وصل إلى 691.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكان سهم «تسلا» قد حقق ارتفاعاً بنحو 9.3% في الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال منخفضاً بأكثر من 12% على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

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