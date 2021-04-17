الشرق مول يهدي زواره فرصة الفوز بـ«شفروليه بليزر»

المصدر: دبي - البيان

تقدم بوابة الشرق مول لزوارها فرصة فريدة للفوز بسيارة شفروليه بليزر والتمتع بالكثير من وجهات التسوق الجديدة في شهر رمضان المبارك.

وتستقبل بوابة الشرق مول الشهر الفضيل بطريقة متميزة هذا العام، وتقدم لزوارها فرصة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة والفريدة، والتسوق من أفضل العلامات التجارية وفرصة لربح سيارة شفروليه بليزر والعديد من الفعاليات والجوائز القيّمة.

وسيحظى زوار بوابة الشرق مول بفرصة للمشاركة في السحب على سيارة شفروليه بليزر، بمجرد تسوقهم بمبلغ 200 درهم من أي من متاجر المول، أو 400 درهم من كارفور، ويمكنهم مضاعفة فرصهم للربح عند التسوق من محال الطابق الأول، وسيقام السحب على الجائزة 16 مايو المقبل.

وتستضيف بوابة الشرق مول 22 الجاري من 9:00 إلى 10:00 مساءً، الإعلامية فطيم الفلاسي، أو تيم الفلاسي كما تحب أن يطلق عليها، وهي واحدة من أبرز 10 شخصيات مؤثرة في المنطقة. وستكون الفرصة متاحة أمام زوار المول أثناء زيارة تيم للفوز بـ 24 جائزة قيّمة مقدمة من الشرقية، ميدورا للمجوهرات، فايندرا، الخنجر وليكمو.

وسيتمكن زوار بوابة الشرق مول من الاستمتاع بالتسوق في المتاجر الجديدة مثل كيكو ميلانو المتخصص بمستحضرات التجميل الإيطالية، ومتجر روح دبي للعطور الفاخرة من النبيل للعطور، بالإضافة إلى التمتع بالمذاق الرائع للشاورما في مطعم شاورما ستيشن.

وتأكيداً على مسؤوليتها الاجتماعية، تشارك بوابة الشرق مول في مشروع «إفطار صائم» مع الهلال الأحمر الإماراتي.

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