"هيونداي" تطلق "أيونيك 5" محلياً وتتريث عالمياً

المصدر: يونهاب

قالت شركة هيونداي موتور أمس الخميس إنها ستطلق سيارة أيونيك 5 الكهربائية بالكامل في السوق المحلية الأسبوع المقبل مع استئناف إنتاجها هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم شركة هيونداي إن الشركة تخطط لإطلاق طراز أيونيك 5 يوم الاثنين من الأسبوع القادم.

ويتراوح سعر الطراز بعيد المدى من سيارة أيونيك 5 بين 49.8 مليون وون و54.5 مليون وون، لكن يمكن للعملاء شراء ذلك الطراز بأقل سعر يبلغ 30.8 مليون وون بالاستفادة من الإعانات.

وقد علقت شركة هيونداي إنتاج سيارة أيونيك 5 في الفترة من 7 إلى 14 أبريل، بسبب مشكلة في خط إنتاج قطع غيار السيارات التابعة للشركة، والذي ينتج محرك الجر للطراز الكهربائي بالكامل.

وكانت هيونداي تخطط لإنتاج 10,000 سيارة من طراز أيونيك 5 خلال فترة أسبوع واحد ولكنها أنتجت 2,600 وحدة فقط بسبب المشكلة.

وفي 23 فبراير، كشفت هيونداي موتور النقاب عن سيارة أيونيك 5، وهو أول طراز كهربائي يعتمد على المنصة المعيارية الكهربائية العالمية الخاصة بمجموعة هيونداي موتور (E-GMP)، حيث تسعى جاهدة للتحول إلى مزود لحلول التنقل في المستقبل.

وكانت هيونداي تخطط لإطلاق أيونيك 5 في أوروبا الشهر الماضي، لكن تم تأجيل تلك الخطة بسبب الخلل، وتخطط لإطلاق أيونيك 5 في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى في وقت لاحق من هذا العام.

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