عروض من «المشروعات التجارية» على هوندا في رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت المشروعات التجارية ـ هوندا، إحدى شركات مجموعة الفطيم للسيارات، عن عروض حصريّة في شهر رمضان، وأطلقت الشركة حملة «رحلتك، رمضانك» الترويجية على تشكيلة من سيارات هوندا في الإمارات، وتتيح لعملائها في الإمارات خلال الشهر المبارك الاستفادة من عروض متميّزة تشمل تخفيضات نقدية أو باقات خدمة مجانية لمسافة تصل حتى 100 ألف كيلومتر.

وحتى نهاية الشهر الفضيل، تمنح عروض المشروعات التجارية على سيارات هوندا العملاء في الإمارات فرصة للاستمتاع بصفقات مغرية عند شراء أحد نماذج هوندا الرياضية والمتطورة بما في ذلك أكورد، وسيفيك آر إس الرياضية، وإحدى سيارات هوندا الرياضية متعددة الاستخدامات، إتش آر- في أو سي آر - في تورينج أو بايلوت، إضافة للشاحنات الصغيرة مثل أوديسي وأوديسي جيه إي إكس.

وقال ريت ماكسويل، مدير عام علامة هوندا في الإمارات لدى المشروعات التجارية، إحدى شركات مجموعة الفطيم للسيارات: يشهد عملاؤنا في الإمارات خلال شهر رمضان المبارك موسماً جديداً من عروض هوندا الترويجية. وتتيح عروضنا الرمضانية الحصريّة هذا العام لعملائنا فرصةً مميّزة لاكتساب قيمة أكبر مع إحدى سيارات هوندا الجديدة تماماً من اختيارهم. ونحرص دائماً على تزويد عملائنا بالمرونة اللازمة للاستفادة من تخفيضات نقدية أو باقات مجّانية عند الشراء من مجموعة نماذج مختارة من سيارات هوندا".

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