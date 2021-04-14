ميشلان تطلق تطبيقاً ذكياً بهدف الارتقاء بتجربة قيادة السيارات في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ميشلان، المزود العالمي المتخصص بحلول القيادة المتقدمة وعالية الأداء، عن إطلاق تطبيقها الذكي الجديد على مستوى المنطقة والجيل التالي من مجموعة إطارات Pilot Sport Cup 2، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بأداء ومعلومات ومتعة قيادة السيارات.

ويوفر تطبيق MICHELIN Track Connect الذي يعد بمثابة مرجع لسائقي السيارات العادية والرياضية، وصولاً غير مسبوق لمعلومات أساسية وبيانات مهمة تتعلق بالتعامل مع السيارة والتحكم في ثباتها وملاءمة الإطارات، بالإضافة إلى نصائح محددة بشأن ضغط الإطارات الأمثل ونفخ الإطارات ودرجة حرارتها وغيرها الكثير. كما يوفر التطبيق معلومات عن أسلوب السائق وأدائه ومهاراته للحصول على تجربة متفوقة من جميع النواحي خلف عجلة القيادة، سواء على مضمار السباق أم أثناء التنقل في مختلف أنحاء المدينة.

ويمكن للتطبيق الجديد الاقتران بمجموعة إطارات Pilot Sport Cup 2 الجديدة من ميشلان، ويعمل على إرشاد وتوجيه السائق أثناء القيادة من خلال أجهزة استشعار تم تركيبها داخل كل إطار، حيث يمكن للتطبيق تقديم اقتراحات دقيقة تتعلق بضغط الإطارات وتعكس ظروف القيادة مثل درجة الجفاف أو الرطوبة الخاصة بالمضمار أو الطريق.

وجرى تطوير تطبيق MICHELIN Track Connect ومجموعة الإطارات الجديدة بالتعاون الوثيق مع جمهور رياضة السيارات ونوادي السيارات، ويمثلان الجيل التالي من البيانات القابلة للقراءة والتكيّف، والتي يتم تقديمها بطريقة بديهية وجذابة للغاية بفضل واجهة سهلة الاستخدام تعمل عبر هواتف «آي أو إس» و«أندرويد».

ويتم تحديث المعلومات في الوقت الفعلي أثناء القيادة وتخزينها ليتم الوصول إليها بعد كل جولة أو رحلة بالسيارة، حيث يشير التطبيق إلى أي تعديلات ينبغي إجراؤها قبل القيام بالرحلة التالية.

وتمثل مجموعة إطارات Pilot Sport Cup 2 من ميشلان أحدث تطور في تكنولوجيا التنقل على الطريق مع بنية رائعة ومتانة وأداء رياضي. وتعد بمثابة ترقية كبيرة لمجموعة الإطارات المتوفرة حالياً في السوق، حيث تقدم أوقاتاً أسرع وأكثر اتساقاً للدورات على مضمار السباق وتحكماً ممتازاً في التوجيه بالإضافة إلى ثبات أفضل. وسينبهر السائقون أيضاً بالتصميم والشكل الرائع للجزء الجانبي من الإطار.

وقال مارك باسكيه، رئيس شركة ميشلان في منطقة أفريقيا والهند والشرق الأوسط: «يسعدنا تقديم مجموعة إطارات Pilot Sport Cup 2 عالية الأداء من ميشلان بالإضافة إلى تطبيق MICHELIN Track Connect لجميع السائقين وعشاق رياضة السيارات في المنطقة. وتقدم مجموعة الإطارات والتطبيق عند اقترانهما مستويات متطورة من البيانات والمعلومات والتخصيص، بالإضافة إلى إمكانية وصول لا مثيل لها إلى الإحصاءات والتحليلات التي تساعد سائقي السيارات على تحسين أدائهم على الطريق وفهم كيفية التعامل مع سياراتهم وقيادتها بشكل أفضل».

وأضاف: «يدعم تطبيق MICHELIN Track Connect السائقين من ناحية الوصول إلى المقاييس الرئيسية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الوقت الذي يقضونه خلف عجلة القيادة، كما أنه يضيف بعداً آخر من التخصيص وإمكانية الوصول إلى تجاربهم على الطريق، في ما تقدم إطارات Pilot Sport Cup 2 من ميشلان أعلى معايير الثبات والأداء والاعتمادية، وقبل كل شيء، متعة القيادة».

وتوفر إطارات Pilot Sport Cup 2 الجديدة من ميشلان للسائقين تجربة قيادة أكثر سرعة وتحكماً أفضل وبصمة محسّنة على الطريق لتحقيق أقصى قدر من دقة التوجيه.

ويتوفر تطبيق MICHELIN Track Connect على أجهزة «آي أو إس» و«أندرويد»، كما ستتوفر إطارات Pilot Sport Cup 2 من ميشلان ابتداءً من شهر يونيو في منطقة الشرق الأوسط بأحجام مختلفة من 17 وحتى 21 بوصة وبتصميم مميز للجزء الجانبي.

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