150 مليون درهم قرضاً لقرقاش لتأجير السيارات

المصدر: (دبي - البيان)

وقّع بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية في دولة الإمارات، اتفاقية مع مجموعة قرقاش، لتقديم قرض منظم متوسط الأجل مدعوم بالأصول بقيمة 150 مليون درهم لصالح قرقاش لتأجير السيارات، وذلك لتسريع وتيرة نمو الشركة، بالإضافة إلى تعزيز خططها التوسعية.

وتمثل مجموعة قرقاش بعض العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى توفيرها لخدمات تأجير السيارات على المدى الطويل من خلال شركة قرقاش لتأجير السيارات.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وشهاب محمد قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش، في حفل أقيم مؤخراً في قاعة دبي للاجتماعات بالمقر الرئيسي لمجموعة قرقاش. كما حضر الحفل أعضاء الإدارة العليا من كلتا المؤسستين.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الدكتور بيرند فان ليندر: «تتماشى اتفاقيتنا مع مجموعة قرقاش مع التزامنا بدعم الأعمال التجارية التي تقود اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إنها تساهم بشكل حيوي في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الإماراتي. كما أنها تعكس التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل المنتجات».

وقال شهاب محمد قرقاش: «عندما أطلقنا خدمة تأجير السيارات العام الماضي، كنا على يقين بأن هذه الخدمة ستحقق نجاحاً قوياً في سوق الإمارات العربية المتحدة، وذلك استناداً إلى المعلومات التي جمعناها حول السلوك المتغير للمستهلك. كما أن علامتنا التجارية المرموقة ونجاحنا التاريخي، إضافة إلى امتياز علامة»سيكست «وفريق عملنا من الخبراء في أعمال تمويل السيارات والتأجير، ساهموا في هذا النجاح».

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