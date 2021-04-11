«إم جي موتور» و«إنتر إميرتس موتورز» تفتتحان 3 صالات عرض في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إم جي موتور» و«إنتر إميرتس موتورز»، إحدى شركات «علي وأولاده القابضة» والوكيل الرسمي لعلامة «إم جي» التجارية في الإمارات افتتاح ثلاث صالات عرض جديدة بالكامل في الإمارات، وتزامناً مع انطلاق الشراكة الجديدة، ستقوم صالات العرض بتوفير مجموعة استثنائية من طرازات العلامة التجارية بريطانية المنشأ لمزيد من العملاء في الإمارات.

وتم افتتاح صالات العرض الجديدة لاستقبال العملاء في دبي بشارع الشيخ زايد، وأبوظبي في منطقة الزاهية ورأس الخيمة بشارع الاتحاد.

واحتفالاً بحلول شهر رمضان المبارك وتدشين صالات العرض، يتم تقديم باقة من العروض للعملاء الحاليين والجدد.

وتأتي كل سيارة «إم جي» جديدة مع تأمين لسنة واحدة وتسجيل مجاني، كما سيفوز العملاء إما بهاتف «آيفون 12» وإما قسيمة وقود بقيمة 1,000 درهم، إلى جانب خدمة الصيانة المجانية لمسافة تصل إلى 200,000 كيلو متر مع فرصة استعادة قيمة سيارتهم.

وفي ما يخصّ العملاء الحاليين، فتقدّم لهم «حملة سلامة إم جي 2021» خدمات بأسعار مخفَّضة مع قطع أساسية متعلِّقة بالسلامة، وتسري هذه العروض حتى 31 مايو.

كما يوجد لدى «إنتر إميرتس موتورز» 3 مراكز خدمة متخصِّصة في الإمارات وسيعمل فيها نحو 100 موظّف في مجال ما بعد البيع وتحوي 32 محطة رفع لصيانة السيارات.

ويقع ركن دبي في الخبيصي بمنطقة ديرة وتبلغ مساحتها 2700 متر مربَّع، بينما يقع مركز الصيانة في أبوظبي في المصفَّح، أما ركن رأس الخيمة والبالغ مساحته 600 متر مربَّع فهو متصل بصالة العرض الجديدة.

وقال محمد علي خلفان الظاهري، المدير العام لشركة «إنتر إميرتس موتورز»: إطلاق صالات العرض الثلاث هذه، مع افتتاح أخرى مع نهاية العام الجاري، يؤكد مدى ثقتنا بعلامة «إم جي» التجارية والتزامنا القوي تجاه العملاء الجدد والحاليين في الإمارات.

وعادت علامة «إم جي» التجارية رسمياً إلى الشرق الأوسط في 2015، ودخلت العام الماضي إلى لائحة أكبر 10 شركات مصنِّعة للسيارات في دول مجلس التعاون.

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