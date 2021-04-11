استطلاع «البيان»: عروض الوكالات الرمضانية تعزز مبيعات السيارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان»، أن أكثر من 40% من القراء، يرون أن عروض وكالات السيارات في شهر رمضان ستحفزهم على شراء سيارات جديدة لا سيما مع انحسار تداعيات جائحة «كورونا» وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد 41% ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان» أنهم يخططون للاستفادة من عروض الوكالات في رمضان لشراء سيارات جديدة، بينما قال 59% لا، فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر» أن 38% قالوا نعم، فيما قال 62% لا.

وقال مسؤولون في وكالات سيارات بالدولة، استطلعت «البيان» آراءهم، إن شهر رمضان عادة ما يشهد حالة زخم واضحة في الطلب على السيارات الجديدة لا سيما مع إقبال المستهلكين على الشراء في الشهر الفضيل، للظفر بالعروض التي تقدمها الشركات كل عام وهو ما يسهم في زيادة المبيعات بنسب تصل في الكثير من الأحيان إلى ما بين 35% إلى 40%.

أداء قوي

وقال عرفان تانسل الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»، إن مبيعات السيارات خلال رمضان دائماً ما تكون الأفضل خلال العام، لا سيما وأن الشهر الفضيل يحظى بأهمية خاصة، كونه الموسم الأبرز والأكبر على مدار العام من ناحية حجم مبيعات السيارات مع كثرة العروض الترويجية والحصرية المقدمة، مشيراً إلى أن الشركة حققت أداء قوياً في الربع الأول من العام الجاري مع انحسار تداعيات الجائحة فضلاً عن تقديم الشركة لمزيد من التسهيلات للعملاء عبر تقديم أقساط مريحة وطرق تمويل ميسرة.

وذكر تانسل أن عروض رمضان، تلقي استحساناً كبيراً من قبل العملاء لا سيما وأن عروض هذا العام على سيارات «نيسان» تشمل تأميناً مجانياً لمدة عام وخدمات مجانية لمدة سنة بالإضافة إلى تأجيل دفع الأقساط حتى 4 أشهر و5 سنوات من الضمان المجاني، بينما بالنسبة لسيارات «رينو» فيتم تأجيل دفع الأقساط حتى 2022 بالإضافة إلى ضمان مجاني حتى 5 سنوات وخدمات مجانية حتى 40 ألف كيلومتر، ومساعدة مجانية على الطريق تصل إلى 5 سنوات، وهدية مضمونة مع كل عملية شراء.

وأوضح تانسل أن الشركة تتطلع قدماً إلى إطلاق المزيد من العروض خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى نظرته المتفائلة حيال المرحلة المقبلة مع استعادة ثقة العملاء بعد انحسار تداعيات الجائحة، وهو ما يحفز المستهلكين والأسر على شراء سيارات جديدة.

عروض مغرية

من جانبه، توقع سامي ملكاوي، مدير «لينكون» الإقليمي في الشرق الأوسط، ارتفاع الطلب على تشكيلة لينكون من السيارات المتعددة الاستعمالات خلال الشهر الفضيل، خصوصاً في ظل العروض المغرية التي تقدّمها شركة الطاير للسيارات، وكيل علامة لينكون في الدولة.

وأضاف ملكاوي أن العروض الرمضانية تشمل مبلغاً مرتجعاً «كاش باك» أو تخفيضاً في قيمة الدفعة الأولى بنسبة 20%، إضافة إلى خدمة مجانية حتى خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر، وكفالة مجانية حتى خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر، وفقط شروط وأحكام محددة.

وأوضح ملكاوي أن هناك حسومات وتسهيلات أخرى تقدمها الطاير للسيارات على سيارات لينكون المستعملة أيضاً، موضحاً أنه باستثناء شهر رمضان من العام الماضي، حيث تأثر قطاع السيارات بالإغلاق التام، فإن الشهر الفضيل يشهد في العادة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب حيث يستفيد العملاء من العروض الخاصة التي تتيحها الوكالات.

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