«قرقاش» تُطلق «مرسيدس إيه إم جي G 63» احتفاءً باليوبيل الذهبي

المصدر: دبي ـ البيان

تُطلق شركة قرقاش - الموزع العام المعتمد لمرسيدس ـ بنز في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، إصداراً محدوداً من سيارة مرسيدس - إيه إم جي G 63 بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، حيث تتعاون مرسيدس ـ بنز مع قرقاش للاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد من خلال إعادة تصميم أحد الطرازات الأيقونية للعلامة التجارية وتقديم فئة محدودة منها تضم 50 سيارة فقط سيتم إطلاقها في جميع أنحاء الإمارات في أبريل 2021. وسيكون لكل سيارة من الخمسين رقماً تسلسلياً فريداً لتمثيل كل عام من أعوام اتحاد الإمارات.

وقال شهاب محمد قرقاش - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «يسعدنا أن نشارك في الاحتفاء بدولة الإمارات والعلامة التجارية بإطلاق هذه السيارة ذات الإصدار المحدود. فسيارة مرسيدس ـ إيه إم جي G 63 - إصدار اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات هي خير شاهد على التطوّر العظيم الذي حققته دولتنا؛ وكذلك الفئة جي ـ واجن الأسطورية على حدٍ سواء».

تشتهر الفئة «جي»، المفضلة على مستوى الدولة، بأدائها الاستثنائي على الطرق الممهّدة والوعرة خلال الظروف الجوية المتقلبة والتضاريس الصعبة، بالإضافة إلى امتلاكها لأنظمة مساعدة وتحكم وسلامة مُتطوّرة للغاية.

أيقونة فريدة



تُعدّ الفئة «جي» أيقونة تصميمية فريدة والتي يتم إعادة تقديمها في هذا الإصدار الحصري بشكلٍ جديد يُجسّد سمات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بتوفيرها في لونين فريدين من مصنع الفئة «جي». سوف يشمل الإنتاج طرح 25 سيارة في توليفة لونية من الأبيض / الفضي الداكن، و25 سيارة في توليفة لونية من الأسود المغناطيسي / الرمادي الجرافيتي. يُعزَز هيكل السيارة بشارات اليوبيل الذهبي للاحتفال بالمناسبة المتميّزة، وتكتمل روعته بإطار مكابح رمادي اللون ومقبض باب مُصمّم خصيصاً للطراز. وللتأكيد على حصرية الإصدار، تم تصميم أجهزة عاكسة خاصة في المرايا الجانبية.

ويكتمل التصميم الداخلي المُميّز للفئة «جي» بميزات «إيه إم جي» الحصرية التي تُضيف راحة ورفاهية لا تُضاهى.

رفيعة المستوى



بالإضافة إلى كونها سيارة مهيأة للطرق الوعرة ومزودة بتجهيزات فاخرة رفيعة المستوى، لا تحتوي الفئة «جي» سوى على أفخم المواد، مع إضفاء طابع أنيق وراقٍ يدوياً على كل تفصيلة. كما يحمل الإصدار المحدود الخصائص الداخلية الفريدة للطراز ويشمل ذلك شارة داخلية مُرقمة ترمز إلى الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

يتميز الإصدار المحدود بشاسيه قياسي من نوع السُلم ونظام تقليل السرعة على الطرق الوعرة (المدى المنخفض)، بالإضافة إلى نظام تعبئة الإطارات المخصص الذي يسمح للسائقين بضبط ضغط عجلات السيارة حسب رغبتهم. وتوفر السيارة أيضاً أغطية خاصة للعجلات الاحتياطية مصنوعة من الكربون فايبر مصممة خصيصاً لهذه المناسبة.

تجربة لا تُضاهى



تفخر قرقاش ومرسيدس ـ بنز بمنح عملائها تجربة بيع وخدمة ما بعد البيع تتميز بالسلاسة بما يضمن حصول كل عميل على خدمة شخصية ومُخصّصة للرد على استفساراتهم وشواغلهم. وسيتم إعادة توجيه العملاء المحتملين المهتمين بشراء سيارة G-63 إصدار اليوبيل الذهبي الحصري إلى خط هاتف مخصص يضمن التفاعل الفردي مع أحد خبراء الفئة «جي» الذي تم تكليفه خصيصاً للرد على الاستفسارات بشأن إطلاق الإصدار الحصري.

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