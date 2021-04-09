أودي Q5 للفائز الثاني بسحب برنامج مكافآت اينوك

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة اينوك عن الفائز الثاني بسيارة أودي Q5 خلال سحب تضمّن جميع مشتركي برنامجها للمكافآت YES. وفاز بالسيارة ليانغ جيه هوا البالغ من العمر 38 عاماً والذي يحمل الجنسية الهندية، وهو مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقدين تقريباً ويعتبر من العملاء المنتظمين لمحطات خدمة اينوك. ودخل ليانغ السحب في أعقاب زيارته إلى «أوتو برو»، التابعة لمجموعة اينوك والمخصصة لخدمات المركبات، والتي تمتلك أكثر من 42 موقعاً في أنحاء الدولة.

ويتيح برنامج المكافآت YES للعملاء كسب النقاط والمكافآت عند الدفع لقاء الوقود وخدمات المركبات أو شراء المنتجات والبقالة من المتاجر، إضافة إلى منافذ الأطعمة والمشروبات على امتداد شبكة محطات خدمة اينوك.

وتحت شعار «نعم للمزيد»، يمكن الانضمام إلى برنامج مكافآت YES مجاناً، وهو مصمم ليوفر للعملاء مجموعة واسعة من المكافآت المتنوعة لقاء مشترياتهم اليومية، حيث يمكنهم كسب واسترداد النقاط في جميع المنافذ التابعة لمجموعة اينوك.

ويوفر البرنامج أعلى درجات الراحة والمرونة، حيث يمكن ربط مشتريات الوقود عبر مشاركة رمزٍ سرّي معدّ للاستخدام مرة واحدة مع الموظف القائم على الخدمة. وعلاوة على ذلك، يحصل أعضاء البرنامج على كوبونات وقسائم إلكترونية، وحسومات وعروض تعتمد على النقاط من خلال التطبيق مباشرة، ويمكن استخدامها في جميع محطات خدمة اينوك/ ايبكو. ويتوفر التطبيق على متجر AppStore لمستخدمي نظام iOS أو متجر Google Play لمستخدمي نظام أندرويد.

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