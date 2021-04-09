«كيو إكس 80».. تكنولوجيا مبتكرة من «إنفينيتي»

المصدر: دبي - أحمد صديق

أعلنت شركة «إنفينيتي للسيارات» عن إطلاق الطراز الجديد لعام 2021 «كيو إكس 80» رباعية الدفع في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تضم معدات جديدة وتكنولوجيا مبتكرة ومواصفات أنيقة ترسخ مكانتها الفاخرة، إضافة إلى إطلاق نسخة «بلاك أديشين» الجديدة منها.

تشمل الإضافات الجديدة للطراز الشهير، الجيل الأحدث من نظام إنفينيتي اللمسي للترفيه والمعلومات، والنظام الفاخر للترفيه ومعلومات داخل السيارة بشاشتين فائقتي الوضوح، وخرائط ثلاثية الأبعاد، وقدرات الدمج مع نظامي «آبل كار بلاي» و«آندرويد أوتو»، فضلاً عن نظام Bose Performance Series من 17 سماعة لصوت عالي الدقة وتكنولوجيا الصوت المحيط. وجاءت تجربة السيارة الجديدة معززة بقدر كبير من التكنولوجيا والراحة والفخامة التي تتولد من كل جزء منها.

وتتمتع نسخة «بلاك إديشين» من السيارة بتصميم خارجي يضم خطوط الكروم الغامق بشكل يبرز الشباك المعدني والصدام والرفراف الجانبي وأغطية مرايا الأبواب والشريط الخلفي، والذي يدعمه إضافة الإطارات بالكروم الشبكي الغامق بعرض 22 إنشاً، في حين يأتي التصميم بعدة ألوان، وهي الجرافيت والبني الغامض والبني الفاتح مع لمسة تزيينات من خشب الدردار الفحمي.

وقال ناصيف صديقي، المدير التنفيذي لشركة «إنفينيتي للسيارات الأسواق الدولية»: يسُرنا الإعلان عن التحسينات المتميزة لطراز «QX80» الشهير لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط، إذ ستوفر سيارة «كيو إكس 80» للسائقين المزيد من الأناقة والرفاهية، كما صُممت نسخة «بلاك إديشين» منها لتحتضن أذواق وتفضيلات عملائنا في المنطقة.

وتضم سيارة «كيو إكس 80» مجموعة من تكنولوجيا مساعدة السائقين، من بينها التدخل عند النقطة العمياء، والتنبيه عند مغادرة المسار، ومساعد التحكم بالمسافة، ونظام ذكي محدث للقيادة الآلية، في حين ستعزز أنظمة «آبل كار بلاي» و«آندرويد أوتو» من قدرات الربط في السيارة.

ومع محرك هائل القوة بثماني أسطوانات سعة 5.6 لترات يدفع المحورين الأمامي والخلفي، تتميز السيارة بمهارة أدائها في مختلف ظروف القيادة. كما يوزع صندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من سبع سرعات العزم واحتياطات الطاقة لضمان توفير الشعور بالثقة خلف المقود. وتأتي السيارة برفاهية يدوية وأدوات وتكنولوجيا متطورة لثمانية ركاب، سواء خلال السفر على الطرقات السريعة، أو عند سحب حمولة ثقيلة، أو عند القيادة على الطرق الوعرة.

وتعتبر «كيو إكس 80» سيارة رباعية الدفع بالحجم الكامل والرائدة ضمن طرز سيارات انفينيتي، حيث تجمع بين الأبعاد الجريئة والتصميم الخارجي القوي وبين المقصورة الداخلية الواسعة التي تتسع لـ7 أو 8 ركاب. وتسمح السيارة من خلال الأداء القوي وتكنولوجيا مساعدة السائقين والديناميكيات المشدودة والمصقولة بقيادة مريحة وواثقة.

يشار إلى أن «إنفينيتي» قد باعت أكثر من 23 ألف سيارة من طراز «كيو إكس 80» في عام 2019 والتي يجري تصنيعها في مدينة كيوشو اليابانية، حيث كانت الأسواق الأكثر مبيعاً هي أمريكا الشمالية بـ 20260 سيارة، والشرق الأوسط بـ1650 سيارة، وأوروبا الشرقية بـ1216 سيارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز