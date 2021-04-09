«تاهو Z71».. سيارة المغامرات من «شفروليه»

المصدر: دبي - أحمد صديق

شهدت أسواق الإمارات طرح «جنرال موتورز» الطراز الجديد كلياً من سيارة «شفروليه تاهو Z71» والتي تعتبر سيارة المغامرات الفريدة من الصانع الأمريكي العريق، والتي تشكل تجسيداً حقيقياً للحركة والتشويق، حيث تتمتّع بأداء استثنائي على الدروب الوعرة.

من المعروف أن القيادة على الكثبان الرملية تتطلّب مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) ذات تصميم هندسي خاص يسمح لها تسلّق التضاريس العالية والعبور فوق الرمال الناعمة بكل كفاءة وفعالية. ومن هذا المنطلق، تشكّل «شفروليه تاهو Z71» الشريك المثالي في كل مغامرة صحراوية، خصوصاً وإنها تُعتبَر مركبة الـSUV الرسمية للحركة والتشويق. فقد تم صنع «تاهو Z71» مع الأخذ بالحسبان المعلومات المستمَدة من الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى، كما إنها تتضمّن خصائص بارزة للأداء العالي جرى تصميمها وفي البال أكثر السائقين شغفاً بالمغامرات على الصعيد الإقليمي.

وجاءت تجربة قيادة السيارة فريدة من نوعها لتعكس تميزاً كبيراً لهذا الطراز، حيث جسدت قوة غير عادية مستمدة من قوة محركها V8 القياسي الذي اقترن بنظام نقل حركة متطوّر من 10 سرعات، مما مكّن «تاهو Z71» من العبور بكل يسر وسهولة فوق أكثر الرمال نعومة.

ومن الجدير ذكره أن هذه المرّة الأولى على الإطلاق التي توفر فيها «شفروليه» طراز Z71 كفئة تجهيزات بحدّ ذاتها في «تاهو» الجديدة كلّياً. وارتكازاً على المعلومات التي قدّمها عدد من المغامرين المحترفين الذين يستخدمون هذه المركبة إقليمياً، عمل مهندسو «شفروليه» على تصميم مركبة SUV تتميّز بكونها قوية وعصرية وذات قدرات عالية، تماماً كما هو السائق الذي يتولّى قيادتها.

وهناك أيضاً نظام التعليق الخلفي المستقل متعدّد الوصلات الجديد كلّياً الذي يعمل على تكييف مزايا القيادة الديناميكية في المركبة، مما يسمح لكل عجلة خلفية من التعامل مع ظروف الطريق بشكل منفصل عن الأخرى. وتتيح هذه الهندسة أيضاً اعتماد نظام التعليق 1 الهوائي المتكيّف عند الزوايا الأربع الأول من نوعه ضمن هذه الفئة من المركبات، والذي يمنح توازناً للحمولة عند كل زوايا المركبة، إضافة لميّزة تعديل ارتفاع الركوب حتى أربع بوصات. وبفضل كل هذا، سيشعر السائقون بسلاسة الرحلة التي تتميّز بنعومة عالية، حتى عند توجيههم «تاهو Z71» نحو الصحراء لخوض المغامرات الشيّقة فوق الكثبان الرملية.

كما تأتي «تاهو Z71» مجهَّزة بنظام «Autotrac»، وهو عبارة عن علبة تبديل أوتوماتيكية نشطة من سرعتين توفر خمس وضعيات دفع هي: Auto 4WD، 4Hi، 4Lo، 2Hi وNeutral العادية. ويمكن تفعيل هذه الوضعيات وفقاً للتضاريس المختلفة، مما يوفر الكثير من الدعم والمساعدة للسائق مهما كانت طبيعة الطريق تحت العجلات. فعلى سبيل المثال، وبعد استخدام وضعية Auto 4WD على طرق زلقة أو وعرة بعض الشيء، يمكن الانتقال إلى وضعية 4Hi لزيادة مستوى الجر فوق الرمال الناعمة وغير الثابتة بهدف تعزيز القدرة على القيادة. أما بالنسبة للدروب الأكثر تطلّباً، فتمنح وضعية 4Lo مستويات عزم قصوى عند السير بسرعات معتدلة، وذلك ضمن نطاق يصل إلى 80 كلم/س.

وتتوفر في «تاهو Z71» أيضاً ميّزة التحكّم المغناطيسي بالقيادة (Magnetic Ride Control) للسير على الدروب الوعرة والتي تُعدّ واحدة من أكثر تقنيات الشاسيه تطوّراً ضمن قطاع السيارات وتسهم بتعزيز القيادة أكثر. فهذه التقنية تعمل على «قراءة» سطح الطريق باستمرار باستخدام أجهزة استشعار، لتقوم بتعديل مستوى تخميد ممتصّات الصدمات بشكل فوري تقريباً، مما يخفّف من حدّة تمايل واهتزاز الهيكل، الأمر الذي يتيح الاستمتاع بتجربة ركوب أنعم حتى أثناء السير على الدروب الخشنة.

ويتميّز «شفروليه تاهو Z71» حصرياً في الشرق الأوسط بنظام تعليق هوائي متكيّف عند الزوايا الأربع، ميّزة التحكّم المغناطيسي بالقيادة، نظام Autotrac وترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق بحيث تعمل كلّها معاً لتوفر استجابة فعّالة للدفع بجميع العجلات (Active Response 4WD). ويُعدّ نظام الاستجابة الفعّالة للدفع بجميع العجلات الجديد كلّياً نظاماً ذكياً للدفع بالعجلات الأربع متوفر قياسياً على متن Z71 في الشرق الأوسط، مما يمكّن السائق من التعامل بسهولة وثقة مع التحدّيات التي يواجهها على الدروب الوعرة، وذلك من خلال تزويد كل عجلة بالعزم المناسب لتحسين مستويات الجر.

بدوره، يسمح نظام اختيار الجر (Traction Select System) التبديل بسرعة بين وضعيات الجر المتعدِّدة. وتعمل وضعية الدروب الوعرة (Off-Road) على تعزيز معايرة نظام توليد الحركة ووضعيات التحكّم بالجر ونظام التحكّم بالثبات، وذلك لأجل توفير الأداء الأفضل وفقاً للمتطلّبات التي تفرضها الدروب الوعرة.

إلى جانب قوّتها الكبيرة بصفتها «مركبة الـSUV الرسمية للحركة والتشويق»، تتمتّع «تاهو Z71» بالقدرة على تسلّق وعبور أصعب الكثبان الرملية بكل سهولة، وذلك بفضل زاوية اقتراب واسعة تبلغ 32 درجة يمكن زيادتها لتصل إلى 34.9 درجة، والتي تُعتبَر الأفضل بفئتها، مع اختيار وضعية التعليق الأعلى.

وكأي رياضة متطرّفة أخرى، تترافق القيادة على الدروب الوعرة مع مجموعة فريدة من التحدّيات الخاصّة بها، والتي جرى تصميم «تاهو Z71» لمواجهتها بكفاءة عالية. فعند الرغبة بتسلّق الكثبان الرملية المرتفعة، يتوجّب على السائقين القيادة بزاوية منحنية وسرعات عالية عادة. لكن عند أخذ الطبيعة الناعمة للرمال بعين الاعتبار، فإن هذا يضع المركبة بزاوية حادّة ما قد يُنذِر نظام السلامة بانقلاب محتمل. وتماشياً مع احتياطات السلامة العادية، قد تفتح الوسادات الهوائية الجانبية تحسّباً لانقلاب المركبة، إلا إن طرازات «تاهو» بالدفع الرباعي تضم مفتاحاً يمكن عبره إيقاف عمل ميّزة التعرّف على انقلاب المركبة، وبالتالي منع الوسائد الهوائية الستائرية من الفتح بغير قصد. وهذا النوع من الهندسة الذكية، المطوَّرة خصّيصاً لعملاء الشرق الأوسط، هو ما يجعل فعلياً «تاهو Z71» الرفيق المثالي على الدروب الوعرة.

وأخيراً، يمكن القول إن «تاهو Z71» لا توفر الدعم والمساعدة للسائق أثناء السير على الدروب الوعرة فحسب، بل أيضاً عند الرغبة بالعودة إلى المنزل. فقبل الانطلاق بالمغامرة على الدروب غير المعبَّدة، يجب تنسيم الإطارات للتمكّن من السير بشكل أفضل فوق الرمال. لكن عندما يحين وقت القيادة مجدّداً على الطرقات الإسفلتية، تقوم ميّزة التنبيه الخاصّة بتعبئة الإطارات بإعلام السائق عبر صوت ناعم للبوق متى أصبح مستوى ضغط الإطارات مناسباً، وذلك كي يتوقّف عن تعبئة الهواء الإضافي.

وتمت هندسة «تاهو» الجديدة كلّياً لإطلاق العنان للأداء الأقصى، مهما كانت البيئة التي تسير فيها. أما «تاهو Z71» بالتحديد، فهي مرادف للأداء العالي فوق الدروب الوعرة، وبالتالي تشكّل الرفيق المثالي الجديد في كل مغامرة. وتتوفر الآن مجموعة مركبات «شفروليه تاهو» لدى الوكلاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

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