«رينو» تقدم عرض الخمسة الأفضل بمناسبة شهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

دعت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، للاستفادة من المزايا الاستثنائية الخمس في شهر رمضان التي تقدمها رينو. وتضم قائمة طرازات 2021 المشمولة في العرض من تشكيلتها: «كوليوس» و «داستر» و «سيمبول» و«ميجان»، التي يمكنك اختيار أي منها للاستفادة من فرص التوفير التي تضمنها المزايا الخمس.

وستأتي كل سيارة رينو جديدة يتم شراؤها خلال الشهر الكريم مع التأمين المجاني لعام واحد، وميزتين إضافيتين، والخدمة المجانية لثلاث سنوات، وتأجيل الدفع لأربعة أشهر، والضمان الممتد لخمس سنوات.

وتسعى رينو باستمرار إلى تقديم العروض المثيرة لعملائها، حرصاً منها على وضع رغباتهم في صميم اهتمامها، ومنها توفير تشكيلة متنوعة من الطرازات التي تلبي احتياجاتهم، وتتراوح بين الكروس أوفر التي تضمن تجربة مفيدة، وسيارات الدفع الرباعي القوية والمناسبة للمغامرات. وتتيح هذه العروض الاستفادة من الصفقات الرائعة خلال الشهر الكريم. وعند الشراء ستكتشف السعادة الحقيقية عند قيادة أي من سيارات رينو، أو تعزيز علاقتك مع العلامة التجارية، من خلال حصولك على أحدث الموديلات خلال أفضل وقت في السنة.

وتساعد هذه العروض على إسعاد نفسك وأفراد أسرتك بسيارة جديدة في رمضان، والاختيار من بين سيارات الدفع الرباعي الديناميكية والكروس أوفر المدمجة، وحتى السيارات العائلية المريحة وسيارات السيدان الأنيقة، وصولاً إلى السيارات الرياضية التي تزيد من حماستك.

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