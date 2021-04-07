«الفطيم تويوتا» تطرح نموذجين جديدين من السيارات الهجينة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة السيارات في الفطيم اليوم لعملائها المتميزين في الدولة عن وصول نموذجين رائدين من سيّاراتها، في خطوةٍ تؤكد التزامها بمواصلة توفير أكثر النماذج تميّزاً في السوق الإماراتية. وانطلاقاً من التراث المذهل لسيارتها الأكثر مبيعاً، يسرّ الفطيم تويوتا توسيع عائلة كورولا بإضافة جديدة كلياً؛ فيما تأتي أحدث طرازات كامري الشهيرة لتعزز من جاذبية واحدة من أكثر السيارات المفضلة في الإمارات.

وقد صُمّمت كورولا كروس الجديدة كلياً للانتقال بالسيارة بكل راحة وأناقة، إذ توفر أداءً مذهلاً ورحلة سلسة للسائق والركاب ما يجعلها الخيار الأمثل للباحثين عن المغامرة أو ممن يفضلون قضاء الوقت مع الأصدقاء والأحباء.

وتأتي كورولا كروس الجديدة كلياً كنوع جديد من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تخطّت توقعات العملاء مع مزيجها الرائع بين التصميم الخارجي القوي والمقصورة الداخلية المريحة. وبفضل هندسة تويوتا العالمية الجديدة (GA-C)، تمكنت كورولا كروس من تحقيق أداء بجودة عالية، وتجربة ركوب مريحة، ومستوى رائع من الهدوء. وفضلاً عن الراحة الاستثنائية، تتألق كورولا كروس بمقصورة فسيحة، وسهولة في الدخول والخروج، ومساحة تخزين رائدة في فئتها ومناسبة لجميع السيناريوهات، فضلاً عن معدّات أمان تمت تجربتها واختبارها بإيحاء من سلسلة كورولا.

وسرعان ما تلفت كورولا كروس الجديدة كلياً الانتباه بفضل مزيجها المتميز بين متانة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، والأناقة الحضرية. وتبرز السيارة بطابع جريء ومتطور يكفل حضورها الاستثنائي والملفت. وتزداد روعة أبعاد السيارة عبر شبك المقدّمة الأكثر عرضاً نحو الأسفل، ما يمنحها إحساساً أكبر بالقوة والثبات. يضاف إلى ذلك المصابيح الأمامية بتقنية LED مع تأثيرات الستارة الأولى من نوعها مع تويوتا.

وتشمل قائمة الميزات الإضافية عجلات مطوّرة حديثاً من الألمنيوم قياس 17 بوصة تضفي مزيداً من الروعة على المظهر الديناميكي للسيارة؛ ونظام تكييف الهواء الأوتوماتيكي مع تقنية التحكم الذكي بالتدفق، ما يحقق مزيداً من الراحة والكفاءة في استهلاك الوقود؛ وفتحة سقف بلمسة واحدة؛ والشاشة الملونة لاستعراض المعلومات المتعددة قياس 7 بوصات في لوحة العدادات؛ وشاشة الوسائط المتعددة قياس 8 بوصات والمتكاملة مع نظم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو؛ والنظام الصوتي المزوّد بست سمّاعات؛ والمقاعد الخلفية القابلة للطيّ بنسبة 60:40؛ ونظم الدخول والتشغيل الذكية.

وتبرز مزايا القيادة المشوّقة للسيارة عبر نظام كهربائي هجين جديد يجمع بين مصدرين للطاقة. ويولد محرّك البنزين سعة 1.8 لتر بدورة احتراق أتكنسون قوة 97 حصاناً، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 142 نيوتن متر، إلى جانب محركين كهربائيين يولّدان 71 حصاناً وعزم دوران 163 نيوتن متر، لتصل القوّة الإجمالية إلى 122 حصاناً. ويتم تعزيز النظام بناقل حركة متغيّر إلكترونياً باستمرار (E-CVT)، والذي يساهم في تحقيق قيمة استهلاك مذهلة للوقود عند 23.7 كيلومتراً/لتر. ويستطيع السائقون الاختيار بين وضعيات القيادة التي يفضلونها بين ECO الاقتصادية، وNORMAL العادية، وSPORT الرياضية. ويمكن دمج وضعية القيادة الكهربائية EV Mode، التي يمكن التبديل إليها بشكل منفصل، مع أي من أنماط القيادة الثلاثة السابقة، للاستمتاع بقيادة صامتة وخالية من أي انبعاثات، في سرعات منخفضة ولمسافات قصيرة.

وتعتمد كورولا كروس الجديدة كلياً على تراث تويوتا القوي في مجال التقنيات الكهربائية والهجينة المتقدمة. ولطالما شكّل التحوّل إلى السيارات الكهربائية حجر الزاوية في أعمال الشركة منذ 1997. ومنذ ذلك الحين، نجحت تويوتا بإطلاق مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية الهجينة، ما أدى لتحقيق نموّ مطّرد في اعتماد سياراتها صديقة البيئة، وتعزيز المبيعات الإجمالية لأكثر من 16 مليوناً. وبشكل إجمالي، يعكس سجلّ المبيعات القياسيّ هذا انخفاضاً بنحو 139 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، قياساً بمبيعات السيارات التقليدية المكافئة، ويؤكد على الدعم الكبير الذي يقدّمه عملاء تويوتا لهذه المنهجية الصديقة للبيئة.

وتتألق كورولا كروس الجديدة كلياً بمجموعة من سبعة ألوان مذهلة للطلاء الخارجي، بما فيها سيليستيت جراي ميتاليك الرمادي المعدني، وسوبر وايت 2 الأبيض، ووايت بيرل سي إس اللؤلؤي، وسيلفر إم إي الفضي، وجراي إم إي الرمادي، وبلاك إم سي الأسود، وريد إم.إم. الأحمر. كما تتوفر المقصورة الداخلية بلون فروماج الكريمي، أو تيرا روسا الترابي، أو الأسود مع خيار من المواد القماشية أو الجلدية الفاخرة. وتبرز روعة السيارة من الخارج مع عجلاتها الملفتة من الألمنيوم قياس 17 بوصة.

وتتوفر كامري الجديدة بثلاثة خيارات من مجموعة نقل الحركة، بما فيها محرّك القوة الديناميكية الجديد والمُصمم وفق هندسة تويوتا العالمية الجديدة بسعة 2.5 لتر مع أربع اسطوانات، والذي يولّد قوّة 204 أحصنة وعزم دوران 243 نيوتن متر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات مع تقنية التبديل المباشر للسرعات؛ والمحرك بست أسطوانات سعة 3.5 لترات المزود بنظام حقن الوقود D-4S، ويولّد قوة 298 حصاناً و356 نيوتن متر من عزم الدوران، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات؛ ونظام كهربائي هجين يجمع بين محرّكين كهربائيين يولدان 176 حصاناً و118 حصاناً، وعزم دوران 221 نيوتن متر و202 نيوتن متر على التوالي. وتبلغ القوّة المجمّعة لمصدري الطاقة 215 حصاناً. ويجتمع ذلك مع ناقل حركة متغير إلكترونياً باستمرار (ECVT)، والذي يحاكي ناقل الحركة التتابعي بست سرعات، ما يعزز متعة القيادة.

ويستأثر نموذج عام 2021 بجملة من الميّزات الجديدة من بينها واجهة أمامية جديدة مع منطقة سحب أكثر تحديداً وأقل ارتفاعاً، إضافةً إلى لمسات رياضية أكثر وضوحاً بفضل عجلات الألمنيوم الجديدة قياس 18 بوصة مع التشطيبات اللامعة. وتمنح تويوتا كامري الجديدة العملاء قدرةً أكبر على التعبير عن شخصيتهم عبر باقة من أحد عشر لوناً متميزاً للطلاء الخارجي. كما تتوفر الفئة الرياضية بمحرك سداسي الأسطوانات مع باقة ثنائية اللون تبرز خطوط السيارة، وتميّزها عن منافساتها. ويأتي التصميم الداخلي مع أربعة نظم لونية رائعة تشمل الأسود والبيج، فيما يستطيع عملاء الفئة الرياضية من المحرك سداسي الأسطوانات اختيار اللون الأحمر الحصريّ. ويمكن تزويد كامري الجديدة بعجلات ألمنيوم قياس 17 بوصة أو 18 بوصة، وبتصميمين، مع توفر حصريّ لتشطيبات لامعة خاصة باللون الأسود مع الفئة الرياضية.

وعلى غرار السيارات الأخرى من طراز تويوتا، تعتبر السلامة أولوية رئيسية لسيارة كامري الجديدة كلياً. وتتكامل نظم الأمان المتطورة مع مجموعة متطورة من تقنيات السلامة التي تتضمن نظام التنبيه قبل الاصطدام (PCS)، ونظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي (DRCC)، ونظام الحفاظ على المسار (LDA)، ونظام تتبّع المسار (LTA)، ونظام الإضاءة العالي المتكيّف (AHB). وتأتي السيارتان مع مجموعة شاملة من خواصّ السلامة لحماية الركاب مثل الوسائد الهوائية السبع التي تعمل بنظام تقييد الحرك التكميلي (بما فيها وسائد هوائية جانبية، ووسائد هوائية لركبة السائق)، ونظام التحكم بثبات السيارة (VSC)، ونظام منع الانزلاق (TRC)، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPWS)، وغيرها الكثير من الأنظمة.

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