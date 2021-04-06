«المسعود» تُدشن أولى صالات عرض «أوتوسنترال» للسيارات المستعملة والمعتمدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن «أوتوسنترال»، مركز الخدمات وإصلاح المركبات متعددة العلامات التجارية التابع لـ «مجموعة المسعود»، الافتتاح الرسمي لأولى صالات عرضه للسيارات المستعملة والمعتمدة لمختلف العلامات التجارية في دبي، في خطوة مهمة ضمن استراتيجية «أوتوسنترال» لمواصلة التوسُّع في دولة الإمارات.

وتمتاز صالة العرض الجديدة بموقعها الاستراتيجي في منطقة القوز الصناعية 3، وتمتد على مساحة 700 متر مربع، متيحة لـ «أوتوسنترال» ترسيخ حضوره في أسواق الدولة من خلال العروض الحصرية والخدمات ذات القيمة المضافة. وعند شراء سيارة مستعملة ومعتمدة من «أوتوسنترال»، يتمكن العملاء من الاستفادة من مراكز خدماته في إمارة أبوظبي ودبي، والحصول على مجموعة من الامتيازات المصممة خصيصاً لتعزيز تجربة العملاء وضمان رضاهم على صعيد البيع وخدمات ما بعد البيع.

وتوفر صالة العرض الحديثة خدمات متميزة تتمحور حول ثمانية التزامات مؤسسية في سبيل تعزيز ثقة العملاء، حيث يقدم «أوتوسنترال» لمُشتري السيارات المُستعملة المُعتمدة من صالة العرض فترة ضمان تصل إلى سبع سنوات (غير محدودة الكيلومترات)، وفحصاً لغاية 190 نقطة مع إجراءات التجديد، وخدمات صيانة وفحص ما قبل التسليم.

كما تشمل الالتزامات المؤسسية الثمانية خصماً على قطع الغيار يصل إلى 25%، وإصدار شهادة موثوقية (أصالة)، وعروض تمويل وتأمين حصرية، وتسهيلات الاستبدال للسيارة الحالية، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة خلال مدة الضمان.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لقسم السيارات في مجموعة المسعود: تعكس صالة العرض الجديدة من «أوتوسنترال» الأهمية التي نوليها لعملائنا باعتبارهم محور الاهتمام في كل ما نقوم به. ويهدف «أوتوسنترال» إلى تجاوز توقعات العملاء وزيادة معدلات رضاهم وتعزيز تجربتهم من خلال تقديم خدمات استثنائية وفق أعلى معايير الجودة والتميز، وإتاحة مجموعة متنوعة من السيارات المستعملة والمعتمدة من مختلف العلامات التجارية، فضلاً عن تبني أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والاعتماد على خبرات فريق عمل متخصص.

وأضاف تانسل: يُبرز هذا الافتتاح نجاح «أوتوسنترال» في مواصلة ترسيخ حضورها في الأسواق على امتداد الدولة. وسيتم قريباً افتتاح المزيد من أفرع «أوتوسنترال» الحديثة في إمارات أخرى، إلى جانب أبوظبي ودبي، لإيصال الخدمات عالية الجودة للمركز إلى العملاء أينما كانوا في الدولة.

كما تتيح صالة العرض الجديدة خدمات «المسعود لتأجير السيارات» والتي توفر حلولاً متكاملة تلبي مُختلف احتياجات للعملاء، وخيارات التأجير لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، إلى جانب خيار «استأجر وتملك».

واستناداً إلى خبرته الواسعة في قطاع السيارات المحلي، يهدف «أوتوسنترال» من خلال مراكزه وصالة عرضه التي تعمل على مدار ستة أيام في الأسبوع، إلى تلبية احتياجات العملاء للسيارات المُستعملة التي تستوفي أعلى معايير الجودة وتخضع لفحوصات موثوقة تُجريها طواقم عمل متخصصة.

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