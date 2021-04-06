«إنفينيتي» من العربية للسيارات تحتفل باستقبال الشهر الفضيل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن دعوة عملائها خلال الشهر الكريم، للاستفادة من حملتها المميزة على موديلات إنفينيتي التي تلبي مختلف التطلعات الشخصية، بما في ذلك Q50 وQX50 وQX80.

وقالت الشركة: إذا كنت تبحث عن الفخامة من الانطباع الأول، ستكون QX80 محطتك الأولى، لأن هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والفاخرة من إنفينيتي تكشف عن كم هائل من الإمكانات على الطريق لتعزز قدراتك. وعلاوة على ذلك، توجد Q50 سيارة السيدان الجريئة والمتطورة التي تساعدك على إبراز جانبك المغامر. ويعكس الطرازان طيفاً واسعاً من شخصيتك، ومن خلال حملة رمضان الحالية، سيتم طرحهما مع التأمين المجاني لعام واحد، واثنتين من الإضافات، والخدمة المجانية لثلاث سنوات، وتأجيل الدفعة الأولى لأربعة أشهر، مع الضمان الممتد لخمس سنوات.

وحتى لو كنت تود شراء سيارة تم تصميمها وتطويرها لإكمال قدراتك وتعزيز إمكاناتك، فستجد ذلك في إنفينيتي QX50، لأن هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ستثير إعجابك بهندستها المتطورة. ويأتي هذا الطراز بأول محرك «VC تيربو» في العالم، ليمنحك أداءً قوياً ومستوى استهلاك اقتصادياً وصديقاً للبيئة. وهذا يعني أنك ستتمتع بتجربة مزيج مثالي من الأداء والكفاءة. وإذا كان هذا الخيار يروق لك، فإن رمضان يمثل أفضل وقت لامتلاكها، لتحصل أيضاً على التسجيل المجاني لعام واحد، وإضافتين اثنتين، مع الخدمة المجانية حتى 30.000 كيلومتر، وتأجيل الدفع لأربعة أشهر، والضمان لخمس سنوات.

ومع استقبال رمضان، ننصحك بالتطلع إلى المستقبل، عن طريق الاستفادة من هذه الحملة الاستثنائية التي تطرحها الشركة امتناناً لولاء عملائها. وتوفر لك عروض إنفينيتي الرقمية العديد من الطرق للوصول إلى الطراز الذي تختاره، ومنها حجز استشارة عبر الفيديو مع أحد مندوبي المبيعات للدخول في جولة افتراضية، أو احجز تجربة قيادة براحة تامة من منزلك، أو من خلال منصة التجارة الإلكترونية التي أطلقتها إنفينيتي أخيراً (INFINITI NOW)، ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من العروض وحجز الطرازات المرغوبة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني المريح، أو زيارة أي من مراكز إنفينيتي في دبي والشارقة ورأس الخيمة.

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