76 % نمو مبيعات السيارات الرباعية من «هيونداي» و«كيا» في أمريكا

المصدر: سول ـ دب ا

قالت شركتا هيونداي كيا الكوريتان الجنوبيتان اليوم إن مبيعاتهما المشتركة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 76% في مارس الماضي، مقارنة بعام سابق، في ظل ارتفاع الطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وباعت هيونداي وكيا 141 ألفاً و926 سيارة في السوق الأمريكية الشهر الماضي، مقارنة بـ80 ألفاً و531 وحدة في الشهر المقابل العام الماضي، وفقاً لبيانات مبيعات الشركتين.

وقال نائب رئيس الشركة، راندي باركر، المسؤول عن المبيعات في السوق الأمريكية في هيونداي في بيان: «تضافرت ثقة المستهلك القوية والمخزون الكافي وخط الإنتاج الجذاب، والإعلانات الجاذبة للانتباه ومجهودات وكالاتنا، لتحقق هذه النتائج»، وفقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وأعلنت هيونداي وكيا اللتان تمثلان معاً خامس أكبر كيان للسيارات في العالم من حيث المبيعات، عن أفضل مبيعات شهرية وربع سنوية على الإطلاق في أهم سوق سيارات في العالم.

وتضاعفت مبيعات هيونداي إلى 75 ألفاً و403 وحدات الشهر الماضي من 25 ألفاً و118 قبل عام، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الرباعية من فئة بالاسيد سانتا في، توسان وكونا.

وقفزت مبيعات كيا بنسبة 47% إلى 66 ألفاً و523 سيارة من 45 ألفاً و413 خلال نفس الفترة، مدفوعة بطلب قوي على سيارات سورينتو وتيلورايد الرباعية وسيارة ميني فان كارنفال.

وفي الفترة من يناير إلى مارس، سجلت الشركتان ارتفاعاً بنسبة 22% على أساس سنوي في المبيعات، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتبلغ 326 ألفاً و680 وحدة من 268 ألفاً و820 في نفس الفترة من العام الماضي.

ولم تتوفر معلومات عن مبيعات العلامة التجارية «جينيسيس» المستقلة من هيونداي.

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