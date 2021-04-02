«كانتري مان».. أداء فائق من «ميني كوبر»

المصدر: دبي - أحمد صديق

استحوذ الطراز الجديد من سيارة «ميني كوبر كانتري مان» على اهتمام عشاق السيارات في الإمارات منذ طرحه في الأسواق، حيث جاءت بالعديد من التقنيات الجديدة التي تجعل من هذه السيارة الاختيار الأول لدى غالبية الراغبين في امتلاك سيارة جديدة، وتتمتع بالعديد من المواصفات المميزة من تصميم داخلي وخارجي.



وتعتبر «كانتري مان» النموذج الأكبر والأكثر تنوعاً ضمن عائلة طرازات «ميني»، حيث أثبتت تجربة السيارة أنها تتمتع بأداء فائق ورشاقة لا مثيل لها مع احتفاظها بشخصيتها الجذابة، لذلك فهي تعتبر مثالية لسائقي السيارات الذين يتوقون إلى التفرد.



وتتضمن السيارة مجموعة من اللمسات التصميمية الفريدة من نوعها والتي تضمن تميزها. ولا يقتصر الأمر بالنسبة لهذا الطراز الواسع على وجود خمسة مقاعد مريحة فحسب، بل يتميز أيضاً بباب خلفي كهربائي يفتح من دون لمس ومقعد قابل للطي يتم تخزينه بشكل مضغوط ضمن مقصورة الأمتعة في السيارة.



ومن الخارج، تتميز السيارة بجسم كبير مع شبكة المبرد ذات التصميم الجديد، والتي تؤكد على تصميم «كانتري مان» القوي. كما تبرز المصابيح الخلفية المزينة بنمط «يونيون جاك» والتي تعبر عن تاريخ «ميني» ومظهرها القوي والعصري.



ويشتمل التصميم الداخلي المميز لسيارة «كانتري مان» على أدوات تحكم مُحسَّنة هندسياً لسهولة الاستخدام، حيث يمكن للسائق والراكب في المقعد الأمامي الاستمتاع بها إلى جانب توفر إضاءة LED التي تضفي أجواءً أنيقة إلى مقصورة القيادة.



وتحت غطاء المحرك، يوفر نظام الدفع الرباعي ALL4 قدرة هائلة فيما يتعلق بقوة الجر وثبات القيادة وخفة الحركة. إضافة إلى مجموعة التحسينات في المحرك، فإن سيارة «كانتري مان» الجديدة تحقق أفضل توازن بين متعة القيادة واستهلاك الوقود.



ومن ناحية القوة، تستخدم السيارة تقنية «ميني توينباور تيربو» في محركات البنزين بـ 3 و4 أسطوانات، والتي توفر نطاق طاقة يتراوح بين 100 كيلو واط/‏‏136 حصاناً، و225 كيلو واط/‏‏306 أحصنة. وفي الوقت نفسه، تتميز سيارة «كانتري مان» بناقل حركة «ستريبتونيك» بثماني سرعات.



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