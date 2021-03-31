«مرسيدس-EQ» تكشف عن «EQS» السيدان الكهربائية بالكامل 15 أبريل

المصدر: دبي - البيان

تكشف «مرسيدس-EQ»، عن سيارة السيدان الكهربائية بالكامل «EQS»، في عرض رقمي أول على منصة «مرسيدس-بنز» الإلكترونية، يوم 15 أبريل 2021، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الخليج الرسمي.

وسيقوم أعضاء مجلس إدارة الشركة، بما في ذلك أولا كالينيوس وبريتا سيغر وماركوس شافير وسجاد خان، إلى جانب غوردن واغنر، كبير مسؤولي التصميم، بتقديم أبرز المواصفات الفنية للسيارة الجديدة، والتي توفر رفاهية تقدمية، ترضي جميع الحواس، وتبدأ حقبة جديدة للشركة.

وسيتم بث العرض الرقمي العالمي الأول في وقت واحد، على العديد من القنوات. كما تقدم «مرسيدس-EQ» معلومات وخدمات لممثلي وسائل الإعلام على منصة «مرسيدس-بنز». وإلى جانب الصوت الأصلي باللغة الإنجليزية، تتوفر النصوص بإجمالي ست لغات للقراءة والتنزيل. وتكمل المواد الصحافية، مثل مقاطع الفيديو والصور والرسومات والبيانات الصحافية، العرض الشامل. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم خبراء «مرسيدس-EQ»، بالإجابة عن الأسئلة الفردية في سياق العرض الرقمي العالمي الأول، ما يوفر فرصة مناسبة للبحث الإضافي. وتتوفر المواد الصحافية الخاصة بالسيارة بالفعل على الموقع الإلكتروني، وتقدم إلى جانب معلومات أخرى، رؤى حول التطور التقني، واختبار القيادة النهائي قبل العرض العالمي الأول لسيارة EQS.

وتعد سيارة EQS، الطراز الأول الذي يعتمد على البنية الجديدة للسيارات الكهربائية الفاخرة والتنفيذية. وتقدم السيارة للسائقين والركاب، مزيجاً فريداً من التكنولوجيا والتصميم والوظائف والاتصال. وفي الوقت نفسه، تجعل حياتهم اليومية أكثر سهولة في العديد من المجالات، بدعم من الذكاء الاصطناعي.

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